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巴基斯坦清真寺遭自殺炸彈攻擊　至少61死150傷

▲▼巴基斯坦白夏瓦市清真寺爆炸案。（圖／路透社）

▲巴基斯坦白夏瓦市清真寺爆炸案。（圖／路透社）

文／中央社白夏瓦30日綜合外電報導

巴基斯坦西北部白夏瓦市警察總部內的一座清真寺今天遭遇自殺炸彈客攻擊，爆炸造成至少61人死亡、150人受傷，其中包含許多警員，這起事件讓巴基斯坦處於高度警戒狀態。

白夏瓦市（Peshawar）清真寺攻擊案發生於今天下午禮拜期間，當地一間醫院的發言人艾西姆汗（Muhammad Asim Khan）告訴法新社，「這是緊急情況」，他說至少有61人死亡、150人受傷。

白夏瓦市警察局長伊加茲汗（Muhammad Ijaz Khan）指出：「許多警員被壓在瓦礫堆下。」

隨著當局進行救援行動，時間到了晚上，至少還有4人依然受困。

路透社報導，相關官員表示，自殺炸彈客是在數百名信眾排隊要禮拜時引爆炸彈。

激進組織「巴基斯坦塔利班運動」（Pakistani Taliban）指揮官莫曼（Sarbakaf Mohmand）稍早已經在推特宣稱犯案。美聯社無法立即聯繫上該組織發言人要求評論。

白夏瓦市是開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）省會，而巴基斯坦塔利班運動在該省勢力龐大，白夏瓦市曾多次遭到激進分子攻擊。

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