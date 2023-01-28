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火辣DJ嗨射彩炮「竟在臉上爆炸」　崩潰衝後台！爆血破相照曝光

記者吳美依／綜合報導

巴西DJ芙拉維尼亞（DJ Flavinha）登台表演時，拿出彩帶發射器，想要炒熱氣氛，卻沒有發現拿錯方向了，竟把炮口對著自己，導致臉龐多處割傷與一級灼傷，當場痛到崩潰、逃回後台，恐怖過程都被歌迷與粉絲拍攝下來。她事後PO出噴血破相的照片，但稱自己正在康復中，一切都很好。

▲▼巴西DJ芙拉維尼亞（DJ Flavinha）表演受傷。（圖／翻攝instagram@djflavinhaa）

▲DJ芙拉維尼亞發射彩帶，卻不慎炸到自己的臉，爆血破相。（圖／翻攝instagram@djflavinhaa）

芙拉維尼亞本名芙拉維亞．里貝羅（Flavia Ribeiro），21日晚間在聖塔卡塔林那州（Santa Catarina）表演時發生意外。她回憶，被炸傷後工作人員連忙衝過來，但「我跑到音響設備後面，儘管流了很多血又很痛，還是（讓音樂）繼續演奏」，儘管仍想咬牙完成表演，卻只能堅持20分鐘左右，就因為「再也無法忍受疼痛」而送急診。

▲▼巴西DJ芙拉維尼亞（DJ Flavinha）表演受傷。（圖／翻攝instagram@djflavinhaa）

▲芙拉維尼亞外型姣好。（圖／翻攝instagram@djflavinhaa）

根據芙拉維尼亞PO出的照片，她頸部纏著繃帶，臉上傷勢怵目驚心，「我現在正在康復中，一切都很好」，也感謝所有網友及粉絲的關心。

在巴西，一般派對用品店都可以買到彩帶發射器，通常而言，這種設備以氣體為動力，不含火藥。但是，該州消防當局曾經警告，由於它缺乏一致且具體的生產安全標準，導致使用者受傷風險提高。

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