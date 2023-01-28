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苗栗山豬之亂！退休巡佐施展擒拿術變「除害達人」　2年狂抓197隻

▲▼通霄分局巡佐退休巡佐賴彥棟退而不休，闖蕩山林抓捕山豬為農民除害。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲通霄分局巡佐退休巡佐賴彥棟退而不休，闖蕩山林抓捕山豬為農民除害。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗一名退休巡佐賴彥棟是抓捕山豬達人，7、8年前因同學家的橘子園遭山豬肆虐向他訴苦，他開始研究山豬習性，上網參考國外捕豬技巧，設計陷阱，並利用休假上山為農民除害，109年底退休後更專職抓捕山豬，110年抓了80隻，111年抓了117隻，除暴安良的警察退而不休，繼續闖蕩山林為農民除害。

苗栗靠東側有丘陵地形的鄉鎮，近年來山豬危害作物，讓農民苦不堪言，111年12月19日苗栗南庄鄉更發生農民被山豬咬傷事件，在農園工作的羅姓男子突然遭到山豬攻擊，4肢多處遭山豬撕咬傷，送醫進加護病房治療才撿回一命。

農家出身的退休巡佐賴彥棟，從7、8年前開始研究抓捕山豬，利用下班時間設陷阱抓山豬，逐漸精進抓捕山豬的技巧，109年底從通霄警分局巡佐退休，當了近32年的警察，退休後就專職抓捕山豬。

賴彥棟多年抓山豬、研究山豬發現，近幾年國內山豬數量明顯增加，主要是山豬沒有天敵、繁殖力又強，1隻母山豬每胎可以生4-6隻小豬，1年可生2胎，而被捕獲的數量不到2成，山豬數量可以說每年成倍數成長，近年山區棄耕農園越來越多，這些農園就變成山豬的活動範圍，和人類的農務工作就會發生衝突。

賴彥棟說，每年10月開始由於山上缺水、缺食物，山豬會成群下山覓食，舉凡橘子、竹筍、香蕉樹、地瓜、芋頭都是山豬的食材，甚至他還見過山豬吃放山土雞，農民對山豬真是又恨又怕。2022的最後1天在公館大坑山區又有一隻肆虐柑橘園的山豬中陷阱，是一隻120斤的公山豬，2022年編號117號山豬落網。

從警30餘年訓練出來的觀察力對賴彥棟抓捕山豬相當有幫助，從山豬的習性、運動路徑的研究到陷阱設計，都發揮警職訓練成果，讓抓山豬更有效率，和山豬搏鬥時，也是用擒拿或柔道技巧來壓制山豬，從未失手。

賴彥棟經常用手機直播抓山豬的驚險過程，消息傳開，縣內各地受山豬肆虐的農民紛紛請他幫忙捕豬，110年捕獲80隻山豬，111年捕獲117隻，成長超過4成5，最遠曾遠征到新竹北埔支援。

為避免捕獲同一個場域活動的保育類動-石虎，賴彥棟自行研究、設計陷阱，不斷精進獵捕技術，至今從未失誤。山豬越來越多，他最近開始找幫手協助，也可以傳授捕山豬技巧，為農民除害。

▲▼通霄分局巡佐退休巡佐賴彥棟退而不休，闖蕩山林抓捕山豬為農民除害。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼通霄分局巡佐退休巡佐賴彥棟退而不休，闖蕩山林抓捕山豬為農民除害。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼2022年12月31日賴彥棟在公館大坑山區，捕獲編號117號肆虐柑橘園的公山豬。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼2022年12月31日賴彥棟在公館大坑山區，捕獲編號117號肆虐柑橘園的公山豬。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼2022年12月31日賴彥棟在公館大坑山區，捕獲編號117號肆虐柑橘園的公山豬。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼2022年12月31日賴彥棟在公館大坑山區，捕獲編號117號肆虐柑橘園的公山豬。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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