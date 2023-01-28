粉色花海來了！樂活夜櫻季2月3日登場　大小燈球裝置超好拍

▲一年一度的「樂活夜櫻季」將於今年2月3日登場，圖為2022年示意圖。（圖／台北市工務局提供）

記者袁茵／台北報導

不用飛去國外賞櫻了！往年最受到民眾歡迎的「樂活夜櫻季」將在2月3日浪漫開展，此次活動以「美好光櫻」為主軸在內溝溪河畔璀璨登場，活動展期至2月28日，展期近一個月的時間，邀請大家在春節期間賞夜櫻度好年。

過年必遊行程就是熱鬧賞櫻花，首先在樂活公園第一區中綻放的是寒櫻，每年最吸引人的內溝溪沿岸步道，用肉眼可見許多含苞等待勝放的櫻芽，陸續開花的八重櫻、昭和櫻以及吉野櫻也都期待著盛開日子，櫻花用最可愛又粉嫩繽紛的姿態邀請大家迎接春節與家人同遊的幸福氛圍。





公園處花卉試驗中心主任宋馥華表示，「樂活夜櫻季」今年皆已恢復實體活動，2月3日的開幕活動邀請到光舞精靈共同揭開序幕，同時在地學校東湖國小、明湖國小也熱情響應，帶來一首首動人的絃樂團表演，還有東方炫舞團、凱西舞蹈團輪番上陣，以奧妙的舞姿慶祝櫻花盛放。

宋馥華指出，今年值得一提的是，在周邊也以夜間光環境主題設置大小錯落的燈球及造型裝置，讓民眾夜間賞櫻也別有一番氛圍，邀請情侶們到樂活夜櫻季來場浪漫的約會。



除了開幕活動精采可期以外，2月19日推出系列活動「光櫻飛舞藝童趣」邀請民眾來到樂活公園共度美好的午後，今年特別邀請到可口可樂在現場舉辦互動小活動，搭配主舞台的公主氣球秀以及夢幻泡泡秀在櫻花樹下，透過自然的氛圍，增添親子互動樂趣，加上周邊的闖關活動，陪伴大家歡度午後悠閒時光。