色男性侵被逮！竟在拘留室抓人犯鳥　還當檢方面尻槍…無罪理由曝

▲男子涉嫌性侵，卻在拘留室摸其他人犯下體，又在檢方面前打手槍，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／新北報導

新北市一名男子阿亮（化名）因涉嫌性侵被警方逮捕，但沒想到，他卻在拘留室內碰觸其他人下體，事後又在檢方訊問的過程中，當庭打手槍，因此遭到檢方起訴。法官事後審酌，他因患有思覺失調症，性慾高漲時無法控制行為，因此判決無罪，但須安置在醫療處所監護3年。

根據判決，阿亮2022年2月28日下午在路上閒晃，見到一名正妹住處大門沒關，便闖進去將女子推倒在地，並用下體及手不斷磨蹭女子下體，女子嚇得花容失色，不斷大聲呼救，所幸其室友察覺異狀衝出來，阿亮才倉皇逃離。

案經女子報警提告，阿亮遭到警方逮捕，並解送到新北地檢署，但沒想到又在拘留室被其他人投訴，他不斷觸碰他人下體，而誇張的事不只這一樁，他竟還在檢方訊問過程中，當庭打手槍，檢方事後將他依法起訴。

不過，法官審理後認為，他毫不遮掩或顧忌其心理或身體性慾反應及需求，但在審理過程中，他說話反覆，且多呈現呆滯、注意力分散得狀態，在在顯示了他心智及精神狀況與常人有別，法官認定他犯案時的狀況已達不能辨識行為違法的程度，因此判決無罪，但考量他可能再犯，對民眾有明顯的危險性，因此判他須到醫療處所接受治療。全案可上訴。