北韓「3度公開」金正恩女兒　恐準備指定接班人？專家認有跡可循

▲北韓金正恩帶著二女兒金主愛在「火星-17型」飛彈發射車前亮相，與軍方拍攝紀念合照。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩去年11月18日前往平壤順安視察洲際彈道飛彈（ICBM）火星-17型試射，二女兒金主愛也首度在官媒鏡頭前曝光，之後外界便相當關注金主愛的動向，紛紛推測金主愛可能被視為接班人在培養，才會3度在重要軍事相關場合亮相，由於北韓領導人接班向來容易跌破專家眼鏡，其登場更是撲朔迷離。

南韓世宗研究所北韓研究中心主任鄭成長去年11月曾在MBC廣播電台指出，雖然外界認為金正恩帶著年僅9歲的女兒金主愛視察飛彈試射，是一項隨興的決定，但從北韓過去政治慣例來看，其實極有可能是經過精打細算後做出的決定。

鄭成長表示，他2020年秋季前往美國時，曾與金正恩的阿姨、姨丈碰面，他們透露金正恩1992年1月8日生日的事情，當時金正恩才年僅8歲，金正日、李雪主、金與正聽台上演唱讚頌金正恩的歌曲《腳步》（발걸음），之後金正日竟然向周圍表示，已經決定視金正恩為接班人。

儘管金正恩的阿姨、姨丈皆認為太早做出這項決定，但金正日認為金正恩與他最為相像、聲音也最宏亮，未來可能成為影響歷史的大人物。

鄭成長認為，9歲的金主愛被金正恩帶到飛彈試射場所視察（被視為接班人），其實就和金正恩8歲被內定為接班人的狀況類似，加上2021年8月北韓在朝鮮勞動黨第8屆全代會新設「黨第一書記」職務，擁有的權利和黨總書記金正恩幾乎一樣，當時分析認為，金正恩恐怕計畫推動讓第4代子女接班。

不過南韓國家情報院與專家們卻認為，將金主愛視為未來北韓第4代接班人，真的言之過早，因為北韓從過去至今的政治體制與慣例一向以男性為中心、指定男性為接班人，金主愛之所以屢次在導彈設施前亮相，無疑是金正恩與平壤當局想對民眾表示，只有發展核武才能捍衛下一代的安全，且合法化北韓擁核的正當性。

南韓北韓大學院總長梁茂進則分析，「（金主愛亮相）無非是想散播一種訊息，只有核武才能保障下一代的未來。以父親立場而言，金正恩囑託軍方，請殫精竭慮保護好『白頭血統』第4代。」

根據南韓情報當局的分析、以及先前外媒的各種報導推斷，金正恩與李雪主2009年完婚後，至今為止至少誕下3名兒女，包括2010年推測生下長子、2013年推測生下二女兒、2017年推測生下一名性別不詳的子女。

其中，美國NBA前職業籃球運動員羅德曼（Dennis Rodman）曾於2013年應當局邀請造訪北韓，之後他對外公開，表示他見到了金正恩剛誕下不久的二女兒金主愛。