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重新橋「1女3男穴居」直擊　10天只洗一次澡

新北三重重新橋橋墩下，一個連腰都直不起來的地方，日前被人發現有人窩居在此。（圖／周志龍攝）

▲新北三重重新橋橋墩下，一個連腰都直不起來的地方，日前被人發現有人窩居在此。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、 文／CTWANT

新北市三重重新橋的橋墩下，日前被發現竟有1女3男以該處為「家」，那裡已經存在至少5年以上，當地不少居民曾目睹他們曾在橋下爬進爬出，不過雙方彼此井水不犯河水，居民不曾通報有關單位「驅離」，以致他們的穴居生活狀況直到近日才被曝光。

民眾黨基隆黨部副主任林毓峯日前接獲陳情，指有人住在重新橋下的縫隙裡，出入得靠繩索攀爬，裡面設備卻相當完善，不僅有床墊、衣物等，就連重達20公斤的瓦斯桶也有，就連完美融入市容，用來擋風遮蔽的鐵板也都是「居民」接力撿來，安裝在橋上的。

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據當地知情人士所說，橋下的縫隙被人遊民當作「家」早已不是第一天的事情，甚至經歷過「居民換血」，有居民因敵不過寒冬而猝死，空出來的「床位」儘管簡陋，但勝在能遮風避雨，隨即出現新居民接替，偶爾在天氣比較寒冷的時候，里長才會爬上去關切。

在歷代「居民們」多年的「努力」下，居住設備儘管簡陋卻也相當完善。（圖／周志龍攝）

▲在歷代「居民們」多年的「努力」下，居住設備儘管簡陋卻也相當完善。

事件曝光後社會局也火速介入處理，住在橋間縫隙裡的1女3男，其中1女1男願意接受安置。據悉，除了女子是在弟弟結婚後與弟媳不合，加上母親又多偏袒弟弟，讓她一氣之下決定離家出走，最終選定橋下居住，這一住就是2年；其餘3名「室友」則多是因家人都已不在人世，輾轉之下將該處作為生活據點。

這位穴居女子曾向媒體表示他們10天才能洗一次澡，而洗澡地點又多依賴公園裡的公共廁所，因此希望公園裡的廁所中水流可以大一點、最好再有衛生紙和沐浴露好讓他們簡單盥洗。

至於其他2位不願接受安置的「住民」，新北市社會局官員也無奈表示，儘管他們聲稱有友人家可以投宿，但大家都心知肚明只是推託之詞，不過礙於政府也不能強制安置，只能不斷進行勸說或是施以強制手段清除，期望他們能接受安置，回歸正常生活。

他們用物品簡單分割生活區域，擺上幾個水桶盛接雨水，就是一個簡易的盥洗間。（圖／周志龍攝）

▲他們用物品簡單分割生活區域，擺上幾個水桶盛接雨水，就是一個簡易的盥洗間。

值得慶幸的是，在接受安置的2名無家者中，除了女子因身體因素仍待進一步評估外，另一名男性在社會局的百般勸說下，除了願意接受安置，也有工作意願，這也讓負責輔導的社工督導為之振奮，更加努力的評估男子的生活技能，媒合適當的工作機會、輔導租屋，好讓他能真正脫貧，回到正常生活。

社會局官員表示，多數人無法理解為何無家者寧可睡在街頭，也不願被安置，從這次的例子來看，歸根究柢是大眾對於「收容所」的刻板印象，有的人甚至將收容所與看守所畫上等號，加上收容所多半會有規定須要遵守，讓自由慣了的無家者們無法適應，以訛傳訛之下將收容所妖魔化，「不然如果可以，誰想睡在外面？」

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