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圓宗長老護國衞教70年圓寂　讚頌大典各界追思！總統府頒褒揚令

▲總統府特頒發「褒揚令」，由內政部民政司呂清源司長（左）代表頒贈 。（圖／中國佛教會提供，下同）

▲總統府特頒發「褒揚令」，由內政部民政司呂清源司長（左）代表頒贈 。（圖／中國佛教會提供，下同）

記者陳崑福／高雄報導

佛教界耆老圓宗老和尚日前圓寂，讚頌法會於1月12日上午在高雄市日月禪寺舉行。全國各地暨海外各佛教團體、教會、道場皆表達對圓宗長老的追思前來會場禮敬。

▲總統府特頒發「褒揚令」，由內政部民政司呂清源司長（左）代表頒贈 。（圖／中國佛教會提供，下同）

國佛教會理事長淨耀法師 代表台灣佛教界呈褒揚狀，全國暨國際佛教界人士滿座追思會場。

▲總統府特頒發「褒揚令」，由內政部民政司呂清源司長（左）代表頒贈 。（圖／中國佛教會提供，下同）

圓宗老和尚畢生盡瘁佛門護國衞教70餘年，歷任世界佛教僧伽會副會長、世界佛教華僧 會副會長、中國佛教會名譽理事長、高雄日月禪寺及彰化妙圓禪寺開山方丈。

一生功行隆崇，對於弘法利生、政策宣導、僧才培育、國際交流、公益慈善、賑災助等志業之推展不遺餘力，更秉持佛陀慈悲喜捨四無量心暨無緣大慈同體大悲之弘願，誓志弘傳戒法，因此讚頌會場透過「菩提 道影」影片回顧老和尚重大事蹟，俾使大眾緬懷長老畢生 弘法利濟廣布善緣之巨偉事蹟，繼而師法並發揚光大。

圓宗長老悲智雙運，主持教會40餘冬，為法忘軀諸方敬崇，總統府特頒發「褒揚令」，由內政部民政司呂清源司長代表頒贈，讚揚老和尚一生護國衛教的巨大貢獻；高雄市長陳其邁頒發「傑出市民」狀，表揚老和尚 一生於公益慈善與社會教化事業不遺餘力，彰化縣政府阮順寧參議代表王惠美縣長頒發「感謝狀」，感懷老和尚服 務鄉里落實地方永續關懷之慈心悲願。

另蔡英文總統、賴清德副總統、李大維秘書長，監察院陳菊院長等特贈「悲願弘化」「濟世為懷」「果證西方」「佛佑西歸」 輓聯以示崇隆。

中國佛教會理事長淨耀法師則代表台灣佛教界，敬呈褒揚狀，緬懷老和尚畢生勛績榮耀，淨耀法師並與大崗山義永法脈聯誼會會長心茂法師、 馬來西亞真安法師、越南了明法師等大德僧，共敬覆佛教旗以表崇高的禮敬之忱。

老和尚擔綱中國佛教會理事長任內，領導四眾圓融無諍，維護寺權德澤無量，團結教界和諧共融，深化兩岸佛教法誼，國際交流譽滿海外，推展慈善公益之願力造福地方更光耀於國際，老和尚荷承臨濟七塔法脈，秉承宗風敦厚仁惠，功垂戒壇教界欽敬。

讚頌大典在主任委員本靜長老運籌領導規劃下， 祭典法事如法如儀莊嚴開展，全國教界團體、縣市佛教會所屬寺院暨馬來西亞、越南、加拿大等佛教代表，於12日上午七時齊聚高雄日月禪寺，共同勉懷圓宗老和尚之生平風範行誼，下午一時起龕發引至台南大仙寺荼毗；老和尚的法音聲猶在耳，聲聲叩擊著法子們的心田，所謂 「德到得道」正是老和尚一生最佳寫照。

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