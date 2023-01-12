基隆宣布啟動廉政平台　謝國樑的新突破值得先按一個讚

▲基隆市長謝國樑宣布啟動廉政平台。（圖／記者郭世賢翻攝）



● 陳弘修／經歷新新聞、時報周刊、新高山行銷顧問、奧美公關，現服務於《ETtoday新聞雲》。

去年九合一選舉落幕，新科縣市長即將就任滿月。對照台北市長蔣萬安必須收尾大巨蛋爭議、新竹市長高虹安追打棒球場152項缺失的熱議話題，一樣是新人的基隆市長謝國樑10日做了一項正式的宣布，未來的基隆面臨重大採購及公共工程評選時，將啟動廉政平台機制，在市府、政風處與檢廉調等單位參與下，讓評選過程更公開透明。

雖然謝國樑的這項決定在新聞聲量上沒有得到太多的關注，但他跨出這一步的勇氣與決心的確可以先替他按個讚。

謝國樑表示，他在去年競選期間曾經參訪新北市的捷運十四張站聯合開發案，當時他看到新北廉政平台的運作發揮很大助益，因此內心也萌生了基隆要引進廉政平台的想法，此舉除了可以強化採購案的監督機制，也可讓公務員勇於任事，達到清廉執政目標。

根據他目前的規劃，啟動廉政平台前會有一項監督機制，亦即由市府判定一定金額、一定標準以上的重要公共工程採購案，才會由市府政風處負責邀請地檢署、廉政署、調查站等單位視情況派員參加，以杜絕公務員被不當干擾，可以遴選出最好的廠商業者。

坦白說，在以防弊為出發點的《政府採購法》規定下，謝國樑入主基隆後，在重大採購案的招標上加入廉政平台機制，多一層監督，可謂立意甚佳，但在實務執行上，過往的觀念與作法也必須跟著調整。

首先，採購案在事前的起標規劃與準備時，廠商資格與財務條件必須從嚴規定，審查時也必須調查清楚，例如，財稅紀錄、信用評等、訴訟記錄等，畢竟網路時代隨手拜一下谷歌，公共工程採購案爭議不勝枚舉，除了貪瀆弊端，嚴重的疏失甚至攸關人民性命，太魯閣號意外中的包商資格與借牌陋規，就是明顯被抨擊制度殺人的一例。

另外，只想找便宜或廠商難覓就降格以求的心態也必須改變。根據現行的作法，無論是公開招標或者是有門檻的限制性招標，最後的決標方式有兩種，一是依價格決定的最低標，另一為透過評選的最有利標。

如果政府只想找最低價的廠商來承攬，出了包，有再偉大的計畫都是枉然；同樣地，最有利標也會引起評選是否公平與有沒有人被收買等臆測。

新人新政，謝國樑借由他山之石引入廉政平台的作法，對基隆市政府上下來說，的確是個突破，他希望重要工程採購評選公開透明，公務員好好認真把關，過去做事的方式調整了，剩下的就是整個團隊能否力行，以回應新市長的期待。

▼基隆市田徑場工地堆置廢土，謝國樑要求責成廠商立即移除。（圖／記者郭世賢翻攝）

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