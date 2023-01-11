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蕭景田「買票影片」曝光！　林杏兒文宣夾現金牛皮紙袋

蕭景田涉嫌賄選，雖遭士檢聲押禁見，但仍獲法院裁定1,500萬元交保。

▲蕭景田涉嫌賄選，雖遭士檢聲押禁見，但仍獲法院裁定1,500萬元交保。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國民黨新科台北市議員林杏兒才剛宣誓就職就捲入賄選案，檢調查出，幫林杏兒買票的是前國民黨中常委蕭景田，蕭遭列被告並發布通緝多日後到案，賄選事證也逐一曝光。本刊透過管道取得蕭乘坐林杏兒競總車輛登門行賄里長的監視器畫面、照片及錄音檔，一名國民黨士林區的Ｗ姓里長候選人也接受本刊訪問，還原蕭景田親送林杏兒文宣夾著現金行賄的過程，檢調也掌握多項證據，均指向蕭景田涉違反《選罷法》，行賄罪嫌重大。

林杏兒剛當選台北市議員，立即被士林地檢署提起當選無效之訴。（翻攝林杏兒臉書）

▲林杏兒剛當選台北市議員，立即被士林地檢署提起當選無效之訴。

這名W姓里長候選人接受本刊訪問表示，自己曾透過管道向國民黨地方幹部及黨務人士表達，盼黨主席朱立倫啟動內部調查，但皆被已讀不回，她不忍看見國民黨因林杏兒捲入賄選案，重挫黨的形象，甚至影響到2024年大選，因而決定出面說出真話。

W女強調，她配合檢調辦案及接受本刊訪問，是不希望看見國民黨倒，「基於我本身從小就是藍軍家庭長大，我不希望中國國民黨再被這些黑金掌控，我更不希望我們所信任的政治人物，其實沒有一個人可以信任。」

蕭景田和曾繁川用牛皮紙袋裝現金六千到六萬元向里長買票。（讀者提供）

▲蕭景田和曾繁川用牛皮紙袋裝現金六千到六萬元向里長買票。

蕭景田和曾繁川用橡皮筋捆一疊林杏兒文宣，中間夾帶現金袋。（讀者提供）

▲蕭景田和曾繁川用橡皮筋捆一疊林杏兒文宣，中間夾帶現金袋。

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【全文】搭林杏兒競總車送文宣夾現金　蕭景田買票影音檔曝光
【蕭景田賄選鐵證1】蕭景田狠嗆：妳看我嘸！　她怕被消失具名還原賄選過程
【蕭景田賄選鐵證2】蕭景田搭林杏兒競總車登門　在眾神面前送錢買票

 
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