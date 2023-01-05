再爆共諜案！前立委、海軍少將艦長協助中共發展組織　2人遭聲押

▲前立委、海軍少將涉協助中共發展組織。（圖／翻攝中華民國海軍水中爆破隊退伍人員協會網站、立法院網站）



記者許展溢／高雄報導

國軍昨天才傳出大型共諜案，一名劉姓空軍前上校加上6名校級軍官刺探機密、蒐集情資，7人遭約談、4人羈押，高雄高分檢今（5日）又查出前立委羅志明、海軍退役少將夏復翔，2人也因涉中共勢力吸收，還接受陸方落地招待，回台協助發展組織，2人到案後雖否認犯行，但仍遭檢方聲請羈押。

65歲羅志明原為國民黨黨員，因爭取黨內第5屆立委提名未果，曾加入親民黨爭取提名，但也無法取得提名，轉而支持李登輝被國民黨開除黨籍，轉投台聯黨，當選第五屆及第六屆立法委員。2009年羅志明申請恢復國民黨黨籍，2012年，代表國民黨參選屏東縣第一選舉區立委選舉，敗給民進黨的蘇震清。另外，羅志明也曾任台鹽廈門子公司董事長，現任是元富土地開發股份有限公司負責人。

夏復翔則是海軍64年班，曾任海軍岳陽艦艦長、海軍兩棲艦長、168艦隊副艦隊長及海軍司令部少將政戰副主任等軍職。

據了解，二人遭中共勢力吸收後，羅志明利用自己曾擔任過立委及擁有的人脈，夏復翔則是以退將身分和在國軍人脈，找了多位退役將領，一起到大陸接受招待，企圖以一個拉一個的方式，再回台灣協助中共「發展組織」。

檢調獲報兵分多路展開搜索，除帶回羅志明、夏復翔，也帶回一同接受招待的超過10幾名親友等人，部分人士認了有接受招待，但不知道詳情，還需要進一步釐清，雖羅志明、夏復翔2人否認犯行，檢方認為兩人犯行明確且有串證之虞，向法官聲請羈押。