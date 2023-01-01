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社會 社會焦點 保障人權

吳姍儒臉書遭譙「破麻」！保全批她忘恩負義：怎不去死　下場出爐

▲▼Sandy。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

▲Sandy臉書2021年遭人留言辱罵，涉案保全下場出爐。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

記者陳韻如／台北報導

一名林姓保全2021年3、4月間在Sandy吳珊儒的臉書留言，「吸K菸毒犯」、「欠錢不還」、「怎麼不去死一死」，Sandy不堪其擾決定提告。案經新北地院審理，林男被依以網際網路散布流言損害他人信用罪判處拘役50天，得易科罰金5萬元。

經查，林男2021年3月28日、4月8日跑到Sandy臉書粉絲專頁下留言，並辱罵Sandy「吳姍儒sandy妳到底要不要還我錢，欠錢不還」、「死破麻」、「母狗養的」、「你怎麼不去死一死破麻」、「吸K煙毒犯」等。

Sandy當時本來冷處理不理會，沒想到對方竟揚言對她不利，「我要殺了妳」，Sandy無奈之下赴刑事局電偵大隊報案求助。

電偵大隊調查後，鎖定曾任職保全的林男（40歲）涉案，並於同年9月1日約談林男到案說明，林男到案後、堅稱自己在國外留學期間與Sandy認識，認為自己在國外有幫助過Sandy，但Sandy卻「忘恩負義」。

不過，Sandy全盤否認林男所述，加上林男也提不出任何兩人曾結識、或者提供幫助的實質證據，甚至連兩人合照、私下通話紀錄都沒有，警方認為這是林男的狡辯卸責之詞，或是Sandy粉絲對偶像的造謠，訊後依上述罪名將他函送台北地檢署偵辦。

新北地院審理時，林男改口坦承犯行，法院最終依以網際網路散布流言損害他人信用罪判處拘役50天，得易科罰金5萬元。全案可上訴。

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