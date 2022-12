太窮不敢玩樂透！他被老闆慫恿買下去　第一次下注就贏走1.2億

▲奧古拉第一次買彩券就贏得了1.2億元的大獎。(圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/編譯

杜拜31歲印度籍男子奧古拉(Ajay Ogula)過去為了省錢從來不買彩券,不過在聽完上司建議後,他破天荒地買了人生中的第一張彩券,沒想到竟被幸運之神眷顧,成功抱走1500萬阿聯迪拉姆(約新台幣1.2億元)的巨額大獎。

據《太陽報》報導,奧古拉出生於印度南部的一個小村莊。4年前,為了尋找工作,他搬到了杜拜,並在一家珠寶公司擔任司機。儘管這份工作光鮮亮麗,但奧古拉的月薪只有724英鎊(約新台幣2.7萬元),扣除必要支出後,奧古拉的錢早已所剩無幾,因此他從沒想過要賭,日子也過得十分拮据。

