正宮見親密自拍　發現小三竟是「孩子的姑姑」！人夫當庭承認了

▲新竹人妻抓包丈夫外遇，氣得一狀告上法院，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／新竹報導

新竹一對夫妻育有5名子女，但丈夫卻與「孩子的姑姑」發生婚外情，不僅留下親吻的甜蜜自拍，還互傳曖昧訊息，正宮發現後當場氣炸，崩潰提告求償。法院審理時，小三矢口否認姦情，但人夫卻當庭答應妻子請求，法官審理後，則判兩人須連帶賠償正宮10萬元。全案可上訴。

正宮提告主張，她與丈夫婚後育有5名子女，但丈夫卻不願努力經營婚姻生活及照顧子女，反而與小三交往，兩人不僅拍攝親密合照，還互傳曖昧對話，包括「晚上帶你去這裡看夜景…寶貝今天會很晚下班嗎？因為我迫不及待要抱你」，丈夫甚至還稱小三「漂亮老婆」。不僅如此，丈夫睡覺時還要求要看小三的照片，「照片傳一張，我想看你，因她睡隔壁床」等，她為此崩潰，決定對兩人提告求償。

對此，小三否認姦情，辯稱，兩人是透過她的親姊姊牽線相認，並以姊弟相稱，她也是「孩子的姑姑」，相處上就像家人，自然比同事、朋友間關係親密，且她與人夫夫妻3人間關係熟稔，互動也良好，正宮也會與她談心分享進況等。

小三表示，直到後期正宮夫妻間摩擦不斷，時常互相猜疑起爭執，人夫在離婚前甚至寧願睡車庫也不願回家，她在此期間曾陪伴人夫外出散心，但都並非單獨出遊，也都約在公共場合，並未逾越正常男女交望分際，況且她自始自終都把人夫當成家人看待，遑論會有何踰矩之舉。

至於照片部分，小三辯稱，因為自拍距離有限，為了確保兩人能同事入鏡，才靠得比較進，且人夫生性調皮愛搞怪，在她未察覺的情況下做出親臉舉動，她也是事後看照片才知道被人夫惡作劇，此點從照片中她的神情就可以發現，再者，她也未將臉湊上前迎合，強調兩人並未有姦情。

不過，人夫卻當庭坦承姦情，還證稱親密合照當天，只有兩人單獨在場，並沒有其他人。法官審理後，勘驗對話紀錄等證據，也認定兩人姦情，最終依法判兩人須連帶賠償正宮10萬元。全案可上訴。