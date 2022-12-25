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女兒一句：爸爸老婆不是妳嗎？　讓人妻不忍選擇提告

女兒一句：爸爸老婆不是妳嗎？　讓人妻不忍選擇提告

▲女兒問媽媽，爸爸的老婆不是妳嗎？（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

小孩天真的話語竟讓她心碎！近日一名住台北的張姓人妻抓包老公外遇，一名陳姓女子叫自己的張姓丈夫「老公」，有天，年幼的女兒還問，「媽媽，爸爸的老婆不是妳嗎？」這讓她聽了心碎，選擇對2人提告，法院判丈夫跟陳女須賠償10萬元。

據判決書指出，張妻表示，她今年出差返家後，在用家中電腦時，外意外看到陳女跟丈夫曖昧，還稱呼他老公，而東窗事發後，丈夫說他會斷絕跟陳女聯絡。不料，丈夫其實還是偷偷跟陳女往來，甚至還給女兒看「老公抱抱、老公親親」等聊天紀錄。

女兒問張妻，「媽媽，爸爸的老婆不是妳嗎？為什麼有別的女人叫爸爸老公，爸爸還叫他老婆？」聽到這句話，張妻徹底心碎，為此大受打擊，還去掛精神科，她覺得2人的行為已侵犯她的配偶權，向法院求償100萬。張男與陳女表示，通姦沒侵權，因為憲法轉為尊重婚姻中雙方的平等和自主權，他們覺得張妻的主張沒有理由。

新北地院法官表示，陳女還有傳數張裸照、私密照給張男，彼此的互動就像男女朋友，而陳女也有問張男，「是不是我放手了，你們夫妻倆就可以再回到過去。」由此可見，陳女也知道張男有婚姻，所以判2人要賠償張妻10萬元。可上訴。

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