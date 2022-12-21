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桃園12女大生集體失蹤！　竟淪林森北「樓鳳」籌學費

台北市中山警分局在一處出租套房應召站，查獲外籍女子賣淫。（圖／翻攝畫面）

▲台北市中山警分局在一處出租套房應召站，查獲外籍女子賣淫。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

民進黨政府2016年執政後，針對東南亞國家推行「新南向政策」，除了致力發展經貿往來之外，也鼓勵各大專院校前往海外招生，但本刊深入調查，驚覺有不肖仲介業者利用政策漏洞，假借仲介女大生來台留學名義，實際上卻是仲介女學生到台北市按摩店、應召站，進行性交易，而警方日前偵辦時，發現桃園市某科技大學12名女學生集體失蹤，當中3人被發現在按摩店上班，最後被移民署收容，目前仍有9人下落不明。

本刊調查，自新南向政策施行以來，我國與東南亞國家交流日益密切，同時在各大院校校園中出現外國臉孔已經屢見不鮮，卻有不肖仲介業者，以「賺錢快」、「籌學費」、「抵繳仲介費」等話術，將一個個外籍女大生推入火坑，讓她們在本該單純的青春年少中，留下汙穢的一頁。

據了解，東南亞留學生入台時，都須經過代辦業者（或稱仲介），協助學生們挑選學校、準備入學手續、相關文件，在他們來台後，也會跟他們收取代辦費用，而部分代辦業者疑似鑽漏洞，將學生仲介來台後，還介紹他們從事賣淫工作，藉以償還代辦費，有些東南亞留學生因此陷入火坑。

新南向政策推動後，政府鼓勵外籍學生來台留學，卻遭不肖業者鑽漏洞。（圖／翻攝畫面）

▲新南向政策推動後，政府鼓勵外籍學生來台留學，卻遭不肖業者鑽漏洞。

今年10月份，台北市警方接獲線報，指稱在林森北路、新生北路一帶幾間出租套房內，有應召站在內從事性交易，在外頭還有黑道份子圍事盯場，警方埋伏多日後，日前見時機成熟直搗黃龍，逮捕應召站業者，以及賣淫女子。

但令人警方驚訝的是，警方查獲3名長相清純、外型姣好的東南亞籍女子，與尋常賣淫女子氣質相差甚大，專案小組一問之下才發現，這3人原來都是桃園某科技大學的學生，疑遭仲介業者、同鄉同學洗腦，才會褪去衣衫，以每次2300元到2500元不等的價格，為男客提供性服務。

「有很多客人『吃好兜相報』，知道這裡都是幼齒的，所以應召站生意很好，還因為生意太好被檢舉。」專案小組透露，這3個女學生並非個案，還有部分同校同學在桃園龜山區的應召站從事性交易遭逮。

「我們抓到的這個也才沒幾歲，我們抓到她的時候，她是XX科技大學的學生，也是留學來台灣，看她這樣還懵懵懂懂，也真的很心疼。」專案小組表示，這些學生都處於懵懂無知的青春年少，卻為了想要籌措仲介費、學費，遭引誘下海賺皮肉錢，讓專案小組成員也相當不捨。

龜山警方日前在出租套房內，查獲外籍女子妮妮賣淫。（圖／翻攝畫面）

▲龜山警方日前在出租套房內，查獲外籍女子妮妮賣淫。

而據知情人士指出，該間科大總共有12名女大生在學生宿舍失蹤，除了3名已經被移民署專勤隊收容之外，目前還有9名仍下落不明，「當時我們為了快點找到剩下的9名女大生，也向學校問過，有沒有外籍學生長期沒有來學校的，但是校方卻始終堅持不給我們名單。」

據了解，該間科技大學在民進黨政府推動新南向政策之後，發現泰國、馬來西亞有華語觀光需求，因此當時校方派駐國際兩岸中心國際長到東南亞市場布局，並成功爭取交流合作，因此該校在2012年僅有12位馬來西亞學生，到這個學年度，已經超過360名馬來西亞在該校就讀，同時這360名學生，大都集中於餐飲、觀光類科系。

新南向政策從國際間交流，到民間商業貿易流通，類型、行業五花八門，除此之外，新南向也針對東南亞國家人才進行招募，內容也包括延攬東南亞籍學生來台，並鼓勵各大專院校赴海外招生，但近年來，卻有不肖仲介業者鑽法律漏洞，竟仲介女大生前往賣淫，恐讓當初政府一片美意蒙塵。

對此，本刊致電該間科大，秘書室表示，沒有接過相關消息，需要進一步確認，但截至截稿前本刊未獲得回應。

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