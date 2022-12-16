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大安區「英文女老師」失蹤　警見浴室1幕追出無屍奇案

英文人間蒸發，鑑識人員在浴室驗出高達107處血跡反應，推測恐已遇害。（圖／中天新聞）

▲英文人間蒸發，鑑識人員在浴室驗出高達107處血跡反應，推測恐已遇害。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台北市2001年發生一起「無屍命案」，英文女老師張靜華突然失蹤，警方事後在其住處浴室發現107處血跡反應，依出血量判斷張女應凶多吉少。案發後，警方循線查出男子李正位涉有重嫌，儘管對方失口否認殺人，但他的車上驗出張女血跡反應，儘管死者屍體至今未能尋獲，李男最終仍遭判處無期徒刑定讞。

回顧案發經過，當年40歲的張靜華家境優渥，曾留學英國，擁有雙碩士學位，氣質十分出眾，平時獨自住在台北市大安區一處民宅，並在住處開班教授英文及鋼琴維生。2001年6月14日，張女突然人間蒸發，不僅沒按時開班授課，且住處大門深鎖，就連親友也聯繫不上，家屬得知後驚覺有異，趕緊找來警方破門。

警方進入張女住處後，發現家中擺設整齊，也沒有外力侵入跡象，但浴室裡的沐浴乳、洗髮精、浴簾和2條毛巾不翼而飛，裡頭還擺了1台電風扇，似乎要吹乾什麼，讓警方心生疑竇，研判另有蹊蹺。果不其然，鑑識小組到場採證，發現浴缸、洗手台及馬桶上均出現血跡反應，總計達107處，經DNA比對證實為張女血跡。

根據現場採集到血量，專案小組研判，張靜華很可能已遭遇不測，立即循線展開追查。經清查張女財物、交友狀況，警方發現當事人失蹤後，信用卡及提款卡曾分別遭一對李姓兄妹盜刷、盜領，隨即通知李男到案說明，不料他已出境前往中國大陸，直到3個月後才返台。

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