快訊／國道小貨車猛撞緩撞車「一半車身消失」　副駕乘客慘死

▲國10死亡車禍！小貨車猛撞緩撞車「一半車身消失」，副駕乘客慘死。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國道10號西向20.5公里處今（15）日10時3分發生一起死亡事故！ 一輛自小貨車在變換車道過程中，追撞右前方停等於輔助車道的事故警戒緩撞車，強烈撞擊導致小貨車左半邊車身幾乎被削掉，也造成坐在副駕駛座的乘客急救無效死亡。

國道警指出，該部事故警戒緩撞車在事發前，正停等於車道上執行警戒故障車任務，但由林男駕駛的小貨車在變換車道時，直接衝撞上去。從現場曝光的畫面來看，強烈撞擊導致小貨車車身幾乎被削掉一半，相當驚悚。

▲▼小貨車猛撞緩撞車「一半車身消失」，副駕乘客慘死。（圖／記者賴文萱翻攝）

事故導致小貨車乘客藍男送醫急救無效死亡，而肇事駕駛林男意識清醒，頭、胸部鈍挫傷，送義大醫院救治。後續於11時4分排除，全線恢復通車，各造當事人酒測值均為零。

▲事故於11時4分排除，全線恢復通車。（圖／記者賴文萱翻攝）

國道警表示，駕車時精神不濟打瞌睡或分心，為高速公路事故常見的肇事因素，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。呼籲駕駛人養足精神再上路，疲勞時下交流道或至服務區休息，避免事故發生。