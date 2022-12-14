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小棒棒滿足不了她！人妻喊「喜歡被玩」還揪同事多P　綠帽夫崩潰

▲偷情,出軌,劈腿,婚外情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲人妻與同事小王互傳鹹濕對話，綠帽夫抓包後崩潰提告，判決結果出爐。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／雲林報導

人妻小花（化名）跟同事到KTV嗨玩，沒想到她卻與一名男同事阿正（化名）卻在包廂內激情熱吻，甚至愛撫，回到家後還互傳鹹濕對話，「多P要找誰」、「小棒棒可滿足不了我」等，綠帽夫發現後，氣得一狀告上法院。一審判兩人須連帶賠償綠帽夫4萬6千元，全案上訴二審，但仍遭法官駁回。

綠帽夫提告主張，他與小花婚後感情融洽，而阿正明知小花已婚，卻在KTV與小花發生親密行為，事後還互傳訊息，內容提及，「多P要找誰」、「小棒棒可滿足不了我」、「怕一下就頂到了」、「所以昨天的前戲讓你很興奮？」、「我喜歡被男人玩」、「想起來就興奮了」、「所以你濕了？」、「但你是人妻阿」、你可以在我面前高潮」，他看了後當場氣瘋，憤而對兩人提告求償。

對此，小花則在審理時辯稱，才18歲的她遠從香港嫁來台灣，當初為了愛義無反顧休學離家，而阿正本向她保證，嫁來台灣後不需要工作，沒想到婚後阿正工作卻都做不久，兩人經濟陷入困境，她還得向娘家借錢當生活費。

小花表示，後來阿正要求她出外賺錢，長久下來她深覺被「詐騙結婚」，身處異鄉，唯一能開心時就是上班和同事間輕鬆互動，有時會「練肖話」，但並無實質外遇行為。那天在KTV她不只有親男同事，也有親女同事，隔日因為怕尷尬，才在LINE開玩笑把事情講開。

一審法官審理後，判兩人須連帶賠償綠帽夫5萬元。不過，阿正提出上訴表示，綠帽夫所提的對話紀錄，只是他們用開玩笑化解前晚玩過嗨的尷尬，內容只是同事間的拌嘴互虧，且對話內容也可以做為他們沒有交往及踰矩行為的證明。

阿正認為，法官僅因一次聚餐玩開同事間興奮的親吻，以及LINE互虧嘴砲聊天，就判他們要賠償5萬，實在太過嚴苛，因此請求法官撤銷原判。

不過，法官仍認為，阿正與小花的對話內容，明顯露骨、煽情、鹹濕，足以干擾他人婚姻，破壞他人對於婚姻和諧圓滿的期待，認定阿正確實有侵害綠帽夫配偶權，因此駁回上訴確定。

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