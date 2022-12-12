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「一群人可以騎很遠」　調查局受訓學員花東4日200公里單車挑戰

▲▼法務部調查局調查班第59期學員進行為期4天的花東200公里單車挑戰。（圖／調查局提供）

▲仍在受訓的法務部調查局調查班第59期119位學員，進行為期4天的花東200公里單車挑戰。（圖／調查局提供）

記者黃哲民／台北報導

受新冠肺炎疫情延後開訓的法務部調查局第59期調查班學員，即將進入結訓前先到外勤處站實習課程，調查班為了讓學員檢視個人體能訓練成果，並培養「一群人可以騎很遠」的團隊合作默契，今起安排119位學員展開花東200公里單車挑戰，穿插淨灘活動、參訪原住民部落等行程，期盼學員更了解在地文化、關懷鄉土。

調查局幹部訓練所位於新北市新店區的「展抱山莊」，每年為國家考試錄取的學員開辦調查班，進行為期1年的嚴格訓練，成績合格才可任官，每期調查班通常在每年1月份開訓、隔年1月份結訓，去年（2021年）受新冠肺炎疫情影響，國考延後3個月舉行，因此去年考上的第59期學員，今年4月才開訓，比往年晚了3個月。

▲▼法務部調查局調查班第59期學員進行為期4天的花東200公里單車挑戰。（圖／調查局提供）

▲仍在受訓的法務部調查局調查班第59期119位學員，進行為期4天的花東200公里單車挑戰。（圖／調查局提供）

調查班去年（2021年）為58期受訓學員舉辦西海岸3天單車挑戰，迴響極佳，第58期學員今年1月結訓分發後，也成為外勤處站辦案生力軍，調查班第59期學員比照辦理，選定花東地區進行為期4天的單車挑戰，119位學員全數到齊，今（12日）從花蓮縣新城車站啟程南下，第1站先到七星潭海邊淨灘，以實際行動響應保護生態，也跟調查局「肅貪」工作相呼應。

▲▼法務部調查局調查班第59期學員進行為期4天的花東200公里單車挑戰。（圖／調查局提供）

▲仍在受訓的法務部調查局調查班第59期119位學員，進行為期4天的花東200公里單車挑戰，首站先到七星潭海邊淨灘。（圖／調查局提供）

調查局幹部訓練所學員事務組組長劉勝育說，本期學員男女人數分別為52人與67人，過去也有女多於男的期別，但不多見，由於花東4日單車挑戰路程共約200公里，平日就循序漸進加強學員體能，不但藉此驗收，更要培養團隊合作精神，因為「一個人可以騎很快，一群人可以騎很遠」，相互扶持共同完成挑戰。

此外，本次活動以花東縱谷為主要路線，沿途瀏覽山海交織風景，並穿插參訪原住民部落、文化館，以及參觀法務部矯正署台東戒治所等行程，期盼學員更了解在地文化、關懷鄉土，並累積與未來工作相關知識，預計本月15日抵達台東市，再由花蓮玉里車站搭台鐵列車北返，明年1月間將派往調查局各外勤處站實習3個月，明年4月結訓分發。

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