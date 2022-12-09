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「閃電航艦」因應台海衝突　美司令：會比中國強得多

▲▼美利堅級兩棲突擊艦的黎波里號（USS Tripoli）。（圖／翻攝自Facebook／USS Tripoli LHA-7）

▲美利堅級兩棲突擊艦的黎波里號（USS Tripoli）。（圖／翻攝自Facebook／USS Tripoli LHA-7，下同）

中央社

美國第7艦隊指揮官湯瑪斯透露，美軍正就因應台海突發事態的新戰術概念展開實驗，也就是將兩棲突擊艦變成「閃電航空母艦」，且其戰力將比中國現役航艦「強得多」。

先前美國官員就曾警告，中國可能試圖在2030年底前以武力奪台。「財經內幕」（Business Insider）報導，儘管北京不曾統治台灣，中國共產黨卻將台灣視為叛離省份。同時，北京和華府關係緊張，加上烏克蘭戰爭持續進行，在在令人憂心，美國及其盟友在太平洋發生衝突時將如何因應。

如果美國與盟友因為台灣問題而與中國爆發衝突，相關國家的海、空軍將肩負起大部分作戰責任。

有鑑於此，美國海軍正就突發狀況下如何充分運用軍艦和戰機，以反制中國迅速擴張的海、空軍力等新概念，進行研究分析。

根據報導，在美國海軍研究協會（U.S. Naval Institute）和華府智庫戰略暨國際研究中心（Center for strategic and International Studies）10月的一場活動中，第7艦隊指揮官湯瑪斯（Karl Thomas）揭露了海軍擴大區域火力的方法之一。

湯瑪斯表示，今年整個夏天，美國海軍和海軍陸戰隊（Marine Corps）都在測試「閃電航艦」（lightning carrier）的概念。此一概念設想，可利用配備海軍陸戰隊F-35B戰機的海軍兩棲突擊艦取代航空母艦，如此就可以用更分散、更靈活的方式投放兵力。

美利堅級兩棲突擊艦的黎波里號（USS Tripoli）原本設計用來運載海軍陸戰隊、直升機和垂直起降戰機。該艦今年耗時數月，與10餘架F-35B一起進行測試，以了解其充當「輕型航艦」的能力。

▲▼美利堅級兩棲突擊艦的黎波里號（USS Tripoli）。（圖／翻攝自Facebook／USS Tripoli LHA-7）

一艘輕型航艦最多僅能搭載20架戰機，顯然比可搭載超過50架戰機的艦隊航艦少。不過，輕型航艦不僅運作成本低得多，而且用途也更加廣泛。

湯瑪斯指出，正因如此，的黎波里號兩棲突擊艦指揮官將上述配置稱為「攻擊航艦」，而非「閃電航艦」。

湯瑪斯談到「閃電航艦」時說：「你既可以在飛行甲板上配備F-35B，也可以配備MV-22魚鷹機，還可以將海軍陸戰隊部署在岸上，所以它具有非常多種用途。」

目前海軍仍在實驗，如何將「閃電航艦」與「全尺寸航艦」及其航艦打擊群整合在一起。航艦打擊群由一艘航艦、負責防禦和補給的護衛艦及至少一艘潛艦組成。

湯瑪斯表示，6月「勇敢之盾」（Valiant Shield）軍演期間，海軍就派出2艘核動力航艦和的黎波里號一起作業。

湯瑪斯同時表示，若採取「閃電航艦」配置，兩棲突擊艦的戰力將遠超過中國2艘現役航艦。

「我要強調，無論從出擊架次還是從純粹戰力的角度來看，配置14架F-35B的兩棲突擊艦都遠比中華人民共和國現役的任何一艘航艦要強得多。」

湯瑪斯說：「殲-15和（的黎波里號上配置的）F-35B閃電II（F-35B Lightning II）根本沒得比。」殲-15是中國主要的航艦艦載機。

他提到，閃電航艦也可以讓盟國和夥伴「看到航艦上的F-35B可以帶來多少戰力」。

去年英國曾出動載有F-35B的航艦到太平洋執行任務；日本也正在改裝2艘直升機航艦，以讓F-35B可以在艦上部署。

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