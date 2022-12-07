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優化兒童就醫　瑞信贊助屏東榮民總醫院兒童門診友善醫療環境

▲屏東榮民總醫院13日舉辦「一童去探險感恩會」 。（圖／屏東榮民總醫院提供，下同）

▲屏東榮民總醫院13日舉辦「一童去探險感恩會」 。（圖／屏東榮民總醫院提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

「媽咪！那我打完針想要跟這邊的動物一起拍照，我還要陪大熊一起講故事」屏東榮民總醫院的兒科診間前，傳來孩子們的嘻笑聲，為了感謝瑞信兒童醫療基金會贊助兒童門診友善醫療空間設計，舉辦「一童去探險感恩會」，邀請晨光兒童劇團以話劇的方式開場表演，舒適柔美的環境加上話劇表演讓醫院充滿歡笑聲。

▲屏東榮民總醫院13日舉辦「一童去探險感恩會」 。（圖／屏東榮民總醫院提供，下同）

▲屏東榮民總醫院13日舉辦「一童去探險感恩會」 。（圖／屏東榮民總醫院提供，下同）

瑞信兒童醫療基金會長期致力於改善兒童醫療環境，2002年成立至今屏東榮民總醫院的兒科診間規畫為第18號瑞信兒童天地，全台北中南東的醫療院所都能看見瑞信兒童醫療基金會的身影。

瑞信兒童醫療基金會吳春福董事長表示，設計理念以多顏色、多形狀的色塊呈現活潑變化的氣息，配合玻璃窗外打入的陽光，讓兒童候診時能夠探索空間內光影色彩的變化。候診的座椅材質與種類皆特別挑選，嬰兒推車、候診兒童與爸爸媽媽都有適當的空間位置，讓候診的時光更舒適。

▲屏東榮民總醫院13日舉辦「一童去探險感恩會」 。（圖／屏東榮民總醫院提供，下同）

屏東榮民總醫院吳東霖院長表示，醫院規劃初期感謝高雄榮總林曜祥院長、兒童醫學部邱益煊副部長、邱寶琴主任的牽線，瑞信兒童醫療基金會的介入，讓屏東榮民總醫院的兒科診間成為一大亮點。

而兒科服務團隊由方乃文主任率領新生兒科楊智絜醫師、邱湘琴醫師與兒童神經科黃仕儒組成，在兒童腎臟科、新生兒科與兒童神經科都有專精的醫師看診。

方乃文主任表示，屏東榮總兒童門診50坪候診空間特別規劃成兩個部分，一區提供未生病嬰幼童施打預防針與日常諮詢時使用，另一區則規劃予有症狀的生病兒童候診用，這樣「符合美國兒科醫學會建議」的設計能夠降低候診時兒童間的交互傳染。

為了屏東兒童的全方面照顧，特別邀請高雄榮總兒童血液腫瘤科謝明芸醫師、兒童心臟科盧文憲醫師與兒童外科王正斌醫師加入門診團隊，提供屏東兒童更完整的服務。

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屏東榮民總醫院院長吳東霖瑞信兒童醫療基金會兒科

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