「政戰小幫手」勾已婚輔導長！外散開啪：下面被撐大了　下場慘爆

▲已婚職軍與下屬發生婚外情，正宮抓包氣炸對小三提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／屏東報導

已婚職軍阿進（化名）與下屬發生婚外情，兩人除了在通訊軟體互表愛意之外，還曾談及兩人曾親吻、發生性行為，對話甚至外流，被不明人士PO上臉書「靠北長官12.0」，軍方就此展開調查，並在認定事實後，懲處兩人。正宮直到阿進接受調查時，才發現自己遭到背叛，氣得一狀告上法院。法院審理後，判小三須賠償正宮15萬元。

正宮提告主張，他與阿進結婚將近10年，並育有兩名子女，而身為阿進下屬的小三小娟（化名），明知阿進的已婚身分，卻仍與阿進交往，兩人除了在LINE上互表愛意之外，甚至談及兩人之間曾親吻、發生性行為，而對話還外流出去，被不明人士爆料在臉書，軍方就此展開調查，並在認定兩人發生不當情感的事屬實後，懲處兩人，而她一直到阿進被調查時，才驚覺自己遭到背叛，崩潰對小娟提告求償。

對此，小娟辯稱，阿進是她軍中長官，在她到職後任命她為政戰小幫手，並經常命令她到他的辦公室執行各項任務，甚至還向她稱，「只有你能任意進出我辦公室」等語，更於2021年11月12日借家訪名義，開車載她返家。

小娟表示，她因有輕度智能障礙，思慮不周，雖被阿進勾引並踰越一般男女正常交往的分際，但絕對沒有與阿進發生性行為，且她也因為此是身心受創，並遭到軍隊汰除，反觀阿進在欺騙她感情及身體後，還把所有責任推給她，自己卻回歸婚姻生活，還向她提出違反個資法等刑事告訴，對她實在不公平，因此請求法官駁回正宮之訴。

不過，法官審理時勘驗對話紀錄，發現小娟曾向阿進提及，「下面被你撐大了」、「是寶貝下面才受傷啦」及「雖然我們在連上沒辦法做親密關係，但是我們外散的時候可以」等語，足以證明兩人曾發生過性行為，嚴重侵害正宮配偶權。

法官審酌，此案雖小娟有過錯，但阿進身為已婚人士，並擔任軍中輔導長，是負責單位官士兵的心理輔導及精神健康，且又是小娟的長官，對她照顧有，因而受到小娟仰賴，更加不能利用自己與小娟的交往相處模式而有踰矩行為，因此責任不可全歸於小娟。法官在審酌小娟財產狀況之後，判她須賠償正宮15萬元。全案可上訴。