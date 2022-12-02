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套房馬桶堵塞！房東與女房客竟因「衛生棉」鬧上法院　結果出爐

▲▼馬桶刷,刷馬桶,廁所,浴室,浴室清潔。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲吳女套房馬桶堵塞，後續卻因維修費用問題與房東起爭執，雙方鬧上法院。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳韻如／台北報導

一名吳姓女子在北市租房，但套房馬桶堵塞，潘姓管理員在接獲通知後，竟先自行拆卸馬桶才找水電師傅來維修，後續雙方又為了馬桶堵塞維修費起爭執，房東及管理員因此遭要求吳女搬離。吳女事後質疑潘男「收回扣」，遭房東及潘男台告求償維修費，以及名譽受損慰撫金共8000元，但法院審理後，判房東及潘男敗訴。可上訴。

房東與管理員提告主張，出租樓層共有4間套房，但卻只有吳女的套房出現馬桶堵塞問題，顯然就是人為造成，而水電師傅維修後表示，堵塞是因馬桶被丟入衛生棉等物品所導致，那明顯就是吳女所丟，且師傅將馬桶弄通後，吳女男友也主動支付2500元維修費，可見他自知理虧。

另外，維修馬桶時，有拆裝馬桶及泥工的費用3000元，也應由吳女負擔，但她卻不願支付，還說房東及管理員「收回扣」，並傳送入侵民宅條款說要去報警提告，他們因而提議提早解約，沒想到卻又被吳女扣帽子說他們違約。

房東與管理員指控，吳女平時也相當惱人，一到假日就有問題，經常半夜傳訊息稱樓上有人走動，要他們馬上處理，因此除了拆裝馬桶的費用3000元，吳女還要求他們服勞役、、扣帽子、安罪名、恐嚇等行為，也已嚴重損及他們的名譽與尊嚴，因此憤而求償精神慰撫金共8000元。

庭審時，吳女表示，她發現馬桶堵塞後就立即通知管理員，並拍攝影片等聯繫維修事宜，但房東卻突然說要終止合約，又在未查堵塞原因的情況下，就把責任歸咎於她，讓她無法接受。

吳女開庭時，堅決否認丟衛生棉進馬桶，且當時維修師傅修好馬桶後，她也詢問堵塞原因，師傅回覆無法研判，根本就不是房東及管理員所說，是衛生棉等物造成堵塞，且師傅還說，該房屋第一號及第二號套房的馬桶管路是共用的，無法確定是哪間造成堵塞，也不能因其男友支付2500元給師傅，就認定他們理虧。

法官審理時認為，依據一般人維修馬桶的經驗，很少會有自行拆卸馬桶後再由維修人員維修的情形，因此拆裝馬桶的3000元費用不應由吳女支付。至於「收回扣」一詞，法官勘驗對話發現，當時雙方爭執，房東稱吳女在「說鬼話」，吳女才回應，「我怎知道你有沒有收回扣？」等語。

另外，吳女半夜傳訊要房東處理問題的部分，法官認為，房客本來就能針對房屋的使用問題做反映，這也是房東及管理員收取租金而該負的責任，法官審理後，認為吳女並非無理，最終判房東及管理員敗訴。全案可上訴。

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