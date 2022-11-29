中國大陸猴頭菇累計11批違規　食藥署：明起暫停輸入1個月

▲中國大陸出口「乾猴頭菇(整朵)」檢出農藥殘留含量不符規定。（圖／食藥署提供）



記者嚴云岑／台北報導

中國大陸出口猴頭菇今（29）日再度驗出農藥克美素違規，共計95公斤全數退運銷毀，這也是今年第11批違規。食藥署表示，基於保護民眾安全健康前提，以及對輸出國源頭管理責任要求下，依照我國「食品及相關產品輸入查驗辦法」第 26條規 定，自今年11月30日至12月29日止(出口日期)，暫停受理中國乾猴頭菇輸入查驗申請一個月。

有關「中國輸臺乾猴頭菇查驗不合格案」， 食藥署說明如下:

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1. 因邊境查驗檢出多批中國乾猴頭菇不符合我國「農藥殘留容許量標準」，本署要求中方於111年8月3日前，提出書面資料說明不合格原因及改善與預防措施。

2. 本署於111年8月1日接獲中方針對輸臺乾猴頭菇說明不合格原因及改善與預防措施。

依中方說明，生產過程未使用我國通報的農藥，已暫停不合格乾猴頭菇製造廠商之產品出口，且已加強對輸臺乾猴頭菇的監管，要求企業完善質量安全管理制度，確保輸臺乾猴頭菇符合我國要求。

3. 惟近期中國乾猴頭菇持續有不符合我國「農藥殘留容許量標準」 之情形，基於保護民眾健康安全前提，以及對輸出國源頭管理責任要求下，依照我國「食品及相關產品輸入查驗辦法」第26條規 定，自111年11月30日至12月29日止(出口日期)，暫停受理中國乾猴頭菇輸入查驗申請一個月。

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