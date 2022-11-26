「球員賽前愛愛很正常」西班牙教練挺爆！　但這事最好別碰

Luis Enrique was asked in his stream if it’s ok for players to have sex before a match.



“It’s very normal. I mean, listen —- if you’re at an orgy the night before, it’s not ideal but that’s what it is…”



Never change, Luchito. Never change.



pic.twitter.com/3KQJCGcGua — Luis Miguel Echegaray (@lmechegaray) November 25, 2022

記者吳美依／綜合報導

2022卡達世足開踢，西班牙國家隊教練恩里克（Luis Enrique）24日在實況平台Twitch直播時，被問及他的球員們是否應該在賽前禁慾。他直言，這是很正常的事情，根本不需要擔心，但「如果你在賽前一晚參加多人運動，就不太理想了」，甚至直言性禁令非常荒謬。

恩理克曾承諾，只要西班牙還留在卡達世足踢球，就會持續直播，也對網友稀奇古怪的問題來者不拒、有問必答。

▲西班牙中場布斯克斯（Sergio Busquets）和教練恩里克（Luis Enrique）握手。（圖／路透）



恩里克表示，球員做愛很正常，「如果他們這麼做，那是因為需要且想要。我要依據常識重複一次，每個人和他們的伴侶（做愛），這是正常的。我還是球員時，如果賽前跟老婆一起在家的話，嗯，我們就會做該做的事情。」

恩里克也被問及，還是球員的時候，最想在哪個國家踢球？他直言，「肯定是英國。在我的年代，義大利足球非常強盛，但在英國踢球有助於我的英文程度，也能體驗當地更多肢體碰撞、更激烈的足球賽，體驗不同的文化。」外界揣測，他未來可能加入英超（Premier League）擔任教練，此話一出，被解讀為增加了傳聞的可信度。

▲西班牙22歲前鋒托雷斯被視為明日之星。（圖／達志影像／美聯社）



此外，恩里克的女兒正和國家隊22歲前鋒托雷斯（Ferran Torres）約會。他曾開玩笑表示，如果沒把托雷斯排上先發，可能會被女兒「砍頭」。