百萬顆「改造子彈」入侵台灣！　加裝彈頭就能殺人

▲歐洲製的PAK空包彈大舉引進台灣，成為治安隱憂。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國內槍擊案頻傳，今年7月，南投康建生技公司發生重大槍擊案，造成4死1傷；本月10日，台南發生歹徒持衝鋒槍掃射某工廠及市議員謝財旺服務處，短短8分鐘內連開88槍。警方查扣歹徒犯案子彈送驗，發現其中有從歐洲進口「PAK空包彈」加裝彈頭的改造子彈，這種PAK改造子彈已成為近3年歹徒犯案新寵。

警方調查，南部有梁姓業者從歐洲合法引進上百萬顆拍戲用的PAK空包彈，這種PAK空包彈與傳統子彈構造相同，包含有底火、火藥、彈殼，獨缺彈頭，有心人士只要加裝金屬彈頭，它就與子彈一樣具殺傷力。

▲PAK空包彈（左）與制式子彈（右）構造相同，差別只在於彈頭。

據刑事局統計，2019年到2021年警方查獲的槍擊案現場彈殼，制式子彈比例為53％、46％、52％，變化不大；但使用PAK改造子彈比例卻逐年提升，分別為24％、38％、39％，顯見PAK空包彈已被不肖人士或集團大規模改造、販售。

▲今年7月發生的南投康建公司槍擊案，歹徒就是使用PAK改造子彈犯案。

目前國內已將模擬槍列為管制品，PAK空包彈卻未列入，有民間團體認為，空包彈問題十分嚴重，只是長期被忽略，警方一直把「槍」列為查緝重點，卻忘了「彈」才是真正取人性命的武器，就算國內真有引進需求，也應全面納管、掌握流向。

▲台南日前發生88槍槍擊案，其中疑似也有PAK改造子彈。

目前國內各網站販售PAK空包彈相當嚴重，1顆只賣60元。據財政部關務署資料顯示，國內PAK空包彈大多從捷克進口，因非管制品，業者只要有合格文件，海關就會直接放行。警政署表示，PAK空包彈因沒有彈頭，並非《槍砲彈藥刀械管制條例》規定的「子彈」，未在管制之列。

▲台南日前發生歹徒持槍掃射案，疑似使用PAK改造子彈。



中華民國玩具槍協會認為，政府過去只重視查緝槍枝，對子彈少有關切，但不論制式或改造槍枝，如果沒有子彈，就不具任何殺傷力，建議政府加強子彈的列管、修法提高持有子彈的刑度。

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