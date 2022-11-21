超級夜市翻譯成「Super Yes」！她傻眼...網反讚有創意：台灣美學

▲台灣人愛逛夜市。圖為基隆廟口夜市。（圖／記者徐文彬攝）



實習記者林郁婷／綜合報導

中翻英有時會讓人看了會心一笑！一名網友近日逛夜市時，發現夜市的出入口招牌寫著「超級夜市」，底下英文翻譯成「Super Yes」，讓她傻眼直呼「這翻譯我不行」，並拍照分享到網路上，網友紛紛笑說很有創意「很接地氣啊！」當中也有人說「Super Yes只是雙關語，一種行銷用的口號，沒毛病啊」。

一名女網友在臉書社團「路上觀察學院」上傳一張照片，表示「這個翻譯...我不行」，只見照片是某花園夜市出入口的招牌，上面除了有夜市中英文名稱外，還有一排寫著「超級夜市」，英文則是翻成「Super Yes」，但上面的興仁花園夜市則很正常的翻譯為「Sing Ren Garden Night Market」，讓她忍不住說「Super Yes」我不行！

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▲超級夜市被直接字面翻譯成「Super Yes」。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

照片一出吸引了逾1.6萬人按讚，不少網友看了都覺得沒問題，「我覺得很有創意啊」、「明明就很好笑」、「這個翻譯給100分啊」、「台灣美學」、「最愛逛Yes」、「莫名其妙記憶法」、「哈哈哈雖然不是正式的英文，但滿可愛」、「台灣的行銷英文，向來不是翻給外國人看的」。

留言中也有人說，「廣告用語吧！又有雙關諧音譯（意），妳會討論代表有吸引到妳注意，那這個夜市的行銷就成功了」、「應該是雙關吧！上面的英文就沒毛病啊」。

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