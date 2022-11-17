超詭異畫面曝！外送員驚見「鐵門綁滿刀子剪刀」　原來是這原因

▲外送員驚見門口「綁滿刀子剪刀和監視器」嚇壞。（圖／翻攝外送員的奇聞怪事）



記者許展溢／高雄報導

一名外送員日前送餐點到高雄三民區某棟公寓，卻驚見門口綁滿了刀子跟剪刀，上面還有兩支監視器，直喊這也太恐怖了吧，還把這個經驗發文到臉書社團，不少網友看了問「對面是多兇，需要擺到剪刀陣」，很多人更說是在防喪屍？而根據轄區警方調查，發現這是一起鄰居間的噪音糾紛。

有網友就在臉書社團「外送員的奇聞怪事」貼出這張詭異的照片，引起眾多網友討論，有人說「這種鄰居想必也難搞！」、「這是在擺陣嗎」、「是我就不明白 掛剪刀跟刀片 到底作用是甚麼阿 恐嚇嗎」、「屋主可能陰屍路看太多了」、「居然讓你送到「奇門遁甲了」、「對付殭屍」。

有網友則是認真分析，「對面若有住戶，風水上來說，長久下來會影響對面，會有血光之災，科學角度來說，也會影響心理吧～」，但有網友說，「是讓你掛餐點用的啊」。

警方表示，調查該戶是一名66歲林姓女子，因和對面住戶有噪音相關糾紛，才會在門口放置殺傷力的物品而有危害他人身體或財物之虞，涉犯依違反《社會秩序維護法》第63條第1項第4款，可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰，已函送高雄地方法院裁處。

警方重申，民眾切勿任意擺放有危害他人身體或財產之物品，恐觸犯社會秩序維護法，最高可處3日以下拘留或是3萬元以下罰鍰。