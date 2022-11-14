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叫床聲太大！住戶受不了檢舉　警方「聽聲辨位」破獲全裸淫窟

警方附耳傾聽，有叫床聲就衝進去搜索，果然查獲3對性交易男女。（翻攝畫面）

▲警方附耳傾聽，有叫床聲就衝進去搜索，果然查獲3對性交易男女。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

台中市中區公園路有一棟出租套房大樓，夜夜傳來叫床聲，住戶檢舉，警方循線上門查訪，據辦案人員透露，只要附耳門上，傾聽房內動靜，有叫床聲就破門搜索，果然大有斬獲；只見全裸的應召女開門，嫖客倉皇躲廁所，警方查出這些「一樓一鳳」的淫窟，都是劉姓男子承租，他是幕後老闆，專案小組逮捕包括嫖客內共11人，訊後依妨害風化等罪嫌移送法辦。

公園路這棟大樓，是轄區出名的「一樓一鳳」淫窟，不少是私娼寮被掃蕩後轉戰的年老妓女，收價低廉，每次性交易僅1,100到1,300，由於出入複雜，加上一天到晚有叫床聲，住戶受不了，向一分局檢舉。

分局組成專案小組掃蕩，辦案人員查出，看似各自獨立的「一樓一鳳」其實部分是劉姓男子所經營，他一口氣在該大樓租賃多個套房，供旗下應召女子「執業」時使用，而且他每次都刻意安排不同套房，就是怕警方派人「釣魚」，想藉此混淆，而且他還找了一個李姓女子擔任櫃台人員，專司把風、通報。

警方查到1對男女剛完成性交易。（翻攝畫面）

▲1對男女剛完成性交易。（翻攝畫面）

查清應召站的底，日前警方持搜索票取締。辦案人員先控制李女，杜絕通風報信後，接著站在每間門前，附耳傾聽房內動態，只要有叫床聲，就敲門進入搜索。果然，當場查獲3對男女正在性交易，而且，其中一戶還是全身赤裸的應召女出來開門，而嫖客嚇得藏匿廁所。

警方共逮捕3名嫖客、6名妓女，以及負責人劉男、坐櫃台的李女共11人，涉嫌媒介的劉姓業者與李女被依妨害風化罪嫌移送地檢署，嫖客與妓女則依違反「社會秩序維護法」裁處。

轄區一名資深警官透露，公園路一帶流鶯被警方掃蕩後，已經看不到過去當街拉客的情景，但也有個問題，就是流鶯與其他稍年長的性工作者，藏匿附近大樓，除了本案劉男在此一次租賃多個套房，開設廉價應召站，也有個體戶乾脆自己買套房，趕也趕不走，警方甚至曾派人站崗，但再怎麼嚴厲的整頓，總不會是常態，於是「春風吹又生」，該警官說，主要是廉價的夜渡資讓收入較低的階層趨之若鶩，所以就算此處徹底整肅，也會在別處另闢淫窟。

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