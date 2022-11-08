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社會 社會焦點 保障人權

「台版柬埔寨」管理竟仿效韓國神劇　棄屍代價50萬

警方在南投尋獲1具屍體及準備用來裝屍的黑色行李箱。（警方提供）

▲警方在南投尋獲1具屍體及準備用來裝屍的黑色行李箱。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台灣驚爆柬埔寨求職詐騙翻版，綽號「茶董」的主嫌陳樺韋等至少16名共犯在本刊截稿前已陸續遭士林地檢署聲押禁見獲准，專案小組掌握該集團竟仿效西班牙知名影集《紙房子》，成員不但彼此互不相識，均以暱稱相呼，更以卡通或飲料諧音充當群組代號，採恐怖集中營的電擊、毆打及下藥方式凌虐淡水及中壢二地遭囚禁的58人，冷血殺害其他3人，檢警掌握幕後還有更大咖的漏網之魚，不排除另有其他被害人被拘禁在第三地，正循線擴大追查中。

由於人命關天，加上最大尾的主謀可能潛逃出境，專案小組與時間賽跑，連日來幾乎都沒闔眼，士林地檢署檢察長謬卓然火速調派超過30名檢察官與檢事官，指揮上百名新北市刑大及警力投入辦案，連新北警局長黃宗仁也親上火線督導辦案。

大樓監視器拍下嫌犯運屍的過程。（警方提供）

▲大樓監視器拍下嫌犯運屍的過程。

專案小組查出該集團分工縝密，除了有人專職透過網路購物、交友愛情或更新帳密等手法誘騙被害人匯出大把鈔票，並由「茶董」集團負責找人頭帳戶供帳騙集團層層轉匯款項，以免贓款遭檢警立即凍結。

檢警發現，該詐騙集團分工縝密，「茶董」等人可能擔心成員遭檢警滲透，竟仿效日前轟動的搶劫銀行影集《紙房子》情節，將每個成員以食物或粗話取了綽號，例如有人叫「龍蝦」或「肉包」，也有人叫「三小」或「蝦毀」，「茶董」更下令成員彼此不能打探個人真名、學歷、家庭背景或前科，只要違規，除和遭囚豬仔一樣遭痛毆，也可能危急生命安全。

警方2地攻堅，共逮捕數十名詐騙集團成員。（警方提供）

▲警方2地攻堅，共逮捕數十名詐騙集團成員。

此外，「茶董」集團殺人不眨眼，凌虐3名豬仔致死後，竟又仿效韓國影集《魷魚遊戲》情節，當被害人遭凌虐致死，立即調派2名「清潔組人員」進場，以處理每具屍體50萬元為代價，下令將屍體運走，2名「清潔人員」利用深夜，將屍體裝進工程用的太空包或行李箱，再搭乘電梯至停車場搬上車，隨後棄之荒野。

該詐騙集團仿效西班牙知名影集《紙房子》均以綽號稱呼對方；圖為韓國版《紙房子》。（Netflix提供）

▲該詐騙集團仿效西班牙知名影集《紙房子》均以綽號稱呼對方；圖為韓國版《紙房子》。

檢警查出，「茶董」等人從9月間至少誘騙60人交出帳戶上當，由於人數太多，「茶董」為了便於管理，擔心Line遭監控，改以telegram通訊軟體聯繫，並以飲料「可爾必思B」與卡通諧音「米奇不妙屋」，分別做為淡水及中壢幹部群組代號以便管理二地集中營，並安裝監視器監控，只要被害人反抗或竊竊私語，輕則遭拳打腳踢，連門牙都打掉，重則被電擊教訓或下藥昏睡。

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