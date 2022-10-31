慈母3年前菜市場遭割喉亡　竟是19歲女兒叫男友殺人

▲韓男（左）與鄭女（右）不滿鄭母（中）反對2人交往，竟共謀當街殺人。



圖文／鏡週刊

3年多前，高雄發生一起人倫悲劇，19歲的鄭姓女子不滿媽媽反對她和男友交往，竟教唆男友當街刺死母親，事後與男友一起逃逸，警方一開始以為她遭挾持，調查後才知她是主謀，最後逮捕2人。

2019年7月13日上午8點多，家住高雄燕巢的19歲鄭姓女子和46歲的媽媽一起到市場買菜，2人準備離開時，21歲的韓姓男子突然持刀朝鄭母頸部猛刺，鄭母當場濺血倒地，鄭女最後卻坐上機車讓韓男載走，消失在街頭。

▼韓男（左）與鄭女（右）透過網路認識、交往，還甜蜜互稱老公、老婆。



警方一度以為鄭女是被韓男挾持，緊急調閱監視器畫面以車追人，查出韓男的身分與下落。當天中午12點左右，警方前往韓男楠梓住處逮人，韓男被捕時，身上還穿著行凶時的服裝，鄭女也在場。

▼韓男花40元買了一把水果刀（圖）當凶器，奪去女友母親生命。



警方調查，鄭女是在案發前2年，透過網路認識韓男，進而交往。但因鄭女父母反對她和韓男交往，平常只能利用LINE及臉書等通訊軟體聯絡，長久下來，鄭女對父母的管教感到厭煩。案發前幾天，鄭女提出「能不能改父母、換了以後就能約會了」的想法，韓男甚至提出讓閻羅王附身，使鄭父、鄭母重病死亡的想法，但始終沒有任何作用。

▼鄭母準備騎機車載女兒回家時，遭韓男刺殺，事後警方在現場圍起封鎖線採證。



後來案發當天，鄭女一如往常陪母親到市場買菜，韓男也前往等候，並趁2人準備離開時，猛刺鄭母。

雖然教唆殺害直系尊親屬是重罪，法院審理時，死者的丈夫、父母均表示願意原諒鄭女與韓男。法院審理後，接受死者家屬意見，依殺人等罪名，判鄭女15年半、韓男13年8個月徒刑定讞，要他們在獄中好好反省懺悔。



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