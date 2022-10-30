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狼父猥褻女兒不夠…忍不住衝動再2度性侵！這理由讓他獲緩刑4年

▲▼性侵。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲花蓮狼父性侵自己的大女兒，直到女兒告訴學校老師後，全案才因此曝光。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／花蓮報導

花蓮一名狼父3度性侵自己未滿16歲的女兒得逞，被法官依法判刑1年8個月。不過，由於他家境貧寒又負債百萬，另有5名妻小需要撫養，也是家中主要的經濟來源，若入監服刑，會導致子女頓失所護，法官審酌他已當庭認罪，且獲得女兒原諒，在考量家庭的最佳利益後，宣告緩刑4年。

根據判決，這名狼父與妻子共育有4名子女，但他卻在2021年7月間，趁隙摸進大女兒房內，對大女兒上下其手，以此猥褻得逞。沒想到，因為女兒擔心受責罵而不敢呼救，這名狼父竟變本加厲，於同年8月、12月二度性侵大女兒得逞。直到大女兒向學校老師及同學述說此事，全案才因此曝光。

庭審時，狼父當庭認罪，並向女兒道歉獲得原諒。法官認為，他身為人父，是子女仰仗、倚賴的人，卻不思善盡呵護、照顧女兒成長之責，反而利用權勢對女兒猥褻、性侵，罔顧倫常，嚴重危害子女的人格與身心健全發展，實屬不該，因此依法將他判刑1年8個月。

不過，由於這名狼父是家中主要經濟來源，但家境貧寒，從事台電外包商工作，每月月收僅僅只有2萬多元，妻子則擔任約僱人員，收入也只有2萬多，在外又有100萬元的債務，每月要償還1.1萬至1.5萬元，但卻又有4名子女需要扶養，若入監服刑，對於未成年子女的影響非輕，因此法官在考量家庭的最佳利益後，宣告緩刑4年。

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