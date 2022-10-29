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少女醉倒遭輪流性侵！他動手前不忘洗澡：要弄乾淨　3渣男下場曝

▲桃園市柯姓男子假借「濟公師父乩身」，揚言幫女子去除嬰靈為由，由妻子相邀騙至摩鐵做法趁機逼女子就範性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲苗栗少女喝醉遭3男輪流性侵，崩潰告訴學校老師，全案因此曝光，3名男子遭法官判刑。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／苗栗報導

職業軍人阿義（化名）受友人之邀到KTV歡唱，過程中一名少女不勝酒力醉倒，阿義與同行的阿建（化名）、阿原（化名）及另外兩名友人見狀，決定將少女帶到某飯店休息，但沒想到阿義、阿建、阿原3人卻乘機輪流性侵少女。案經少女提告，台中高分院審理後，因阿義、阿建坦承犯行，依法判刑1年8個月，緩刑3年；但阿原卻矢口否認性侵，則判刑3年10個月。

判決書指出，阿義2020年1月10日晚間10時許受友人之邀到KTV歡唱，而阿建、阿原則陸續受邀到場，過程中眾人開心喝酒唱歌，但少女卻不勝酒力醉倒，阿義等人見狀便帶著少女到某飯店休息，但沒想到阿義、阿建、阿原等人卻輪流進到房內性侵少女。事後少女告知學校老師，嚇得老師立刻通報校方，並報警處理，全案才因此曝光。

阿義、阿建到案後坦承犯行，但阿原卻堅決否認性侵，辯稱，當時他們開了2間房間，1間房給少女休息，其他男生則在另間房，直到房間時間快結束時，他才去催促少女洗澡，但絕對沒有對少女性侵。

不過，少女指證歷歷，表示自己在房間時意識斷斷續續，印象中有人帶她去洗澡，後來被抱到床上，接著便輪流被性侵，阿原則是最後一人，而他要下手前還不忘替她洗澡，她還聽到有人說，「要洗乾淨」等語。

法官審理後認為，少女原先與三名被告並不認識，是透過友人邀約才一起唱歌，而幾名男子起初與少女分別入住不同房間，若阿原非別有居心，何須與阿義、阿建一樣單獨前往少女的房間，因此不採信阿原辯詞。

法官審酌，三名被告為逞一己私慾，竟趁者少女喝醉時性侵少女，造成少女身心受到極大傷害，但阿義、阿建始終坦承犯行，並與少女達成和解，因此依法判2人1年8個月徒刑，緩刑3年，緩刑期間須付保護管束，並須接受3場法治教育；而阿原至今仍否認犯行，且未獲得少女原諒及達成和解，最終遭判刑3年10個月。全案可上訴。

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