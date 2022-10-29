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社會 社會焦點 保障人權

台中「水泥灌桶」封屍案　高大成曝1關鍵讓死者身分非常好認

▲台中桶屍曝光，警方將男性遺體運往殯儀館。（圖／記者許權毅攝）

▲台中桶屍曝光，警方將男性遺體運往殯儀館。（圖／記者許權毅攝）

記者崔子柔／綜合報導

台中神岡一處工廠26日發生桶屍案，男子遭布條以木乃伊式裹屍裝袋塞進塑膠桶，還被水泥封屍藏在工廠2年才被發現，屍體已經蠟化。法醫高大成指出，用水泥封屍有如真空效果，屍體多處都能採集到DNA，甚至刺青、手錶都還在。

屍體經初步特徵比對，其身分指向為失蹤3年的男子陳建昱，而他也是全案唯一被告蔡姓女子的前男友，蔡女和陳男2019年某日一起到汽旅投宿後，陳男就此人間蒸發。27日蔡女經檢察官複訊後改列為被告，諭知請回，並限制出境、出海。

▲▼台中桶屍今相驗，蔡女列被告，見媒體狂奔（圖／記者白珈陽攝）

▲蔡女列為被告，見到媒體狂奔。（圖／記者白珈陽攝）

根據《聯合報》報導，高大成說，凶嫌可能以為用水泥封屍查不出身分，但其時封屍有如真空，如果以封屍3年來算，腐壞成度等同在有空氣環境下約5個月，肌肉、內臟都還能採到DNA，手上的刺青、手錶都還好好的，「非常好認」。

陳男家屬最後一次見到他是2019年3月某日，他當天和蔡女到汽旅過夜後就消失，蔡女當時向警方表示，她和陳男是要談分手，起床就發現陳男不在了。蔡女為金錢豹體系一家理容KTV紅牌，陳男2019年間從事小額放款，蔡女曾多次向陳拿錢，至於陳的死因是否與蔡女有關，有待檢警進一步調查釐清。

▼高大成指出，水泥封屍造成真空效果。（圖／民眾提供）

▲「神岡木乃伊桶屍案」高大成判工廠非第一現場，屍臭味2年未散原因曝。（圖／民眾提供）

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