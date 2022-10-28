大林鄉親拒摸頭喊「搭棚監督」　中油董座講這句話又挨轟

▲大林鄉親中油門口「喊拒絕摸頭」要搭棚棚監督。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／高雄報導

高雄小港區中林路中油大林煉油廠27日晚間爆炸起火，燃燒近5小時才熄滅，中油董事長李順欽直28日下午開記者會道歉，並說明初步調查原因，不過場外一直都有不少鄉親在等待，更喊了超過10分鐘「拒絕摸頭」，要求中油答應讓他們在外搭棚監督，不過，董座認為這樣很辛苦，且監督方式有很多種。

李順欽記者會全程的說明，完全不提鄉親的憤怒，後來媒體質疑為何連關心都沒有？李才回應，會再進一步跟鄉親說明。媒體追問，是否會到場外跟等候許久的民眾溝通後，李會後才到中油門口，對於居民擔憂居住安全問題，李多次強調，自己也是基層出身，生命財產都是中油優先的考量，一定會做全面總體檢。

▲▼對於鄉親想搭棚監督，李順欽認為，這樣很辛苦。（圖／記者許展溢攝）

不過，這時另一邊有一群民眾和高市議員陳麗娜對著李不停大喊「拒絕摸頭」，且不滿原本中油都和鄉親說好了要到附近活動中心談，結果被放鴿子，李順欽再次鞠躬道歉，說知道大家都徹夜難眠，承諾要讓員工上班放心、居民生活安居樂業，這次事故都有掌握了，活動中心溝通部分則是「陰錯陽差」。

李順欽接著解釋，今天記者會只是初步報告，市府要求調查結果一週要出爐，所以才想說一週後完整事故報告出來了，再來跟大家溝通比較有東西說。

▲李順欽向鄉親承諾，一定會做總體檢。（圖／記者許展溢攝）



而鄉親現場要求中油承諾讓他們在搭棚監督絕對不會偷偷復工，不過，不願承諾的李順欽說，非常感謝歡迎指教監督，本來也是要受監督的，絕對可以接受大家意見，「但搭棚很辛苦，要監督中油做法很多種」，保證不會偷偷復工，這番話又惹怒居民，讓他們氣嗆，只是搭個棚子有什麼難的，完全胡言亂語，李順欽仍重申，這樣做很辛苦，這不是自己同意不同意的問題。