韓系歐巴擄獲22歲高雄妹...衝超商買1.7萬點數　警1句話讓她醒了

▲22歲高雄妹被交友軟體上的照片吸引，差點花1.7萬買點數。（圖／讀者提供）



記者許展溢／高雄報導

高雄一名22歲陳姓女子在交友軟體上認識一位「凱文」，對方照片帥氣陽光，正是不少女生最愛的「韓系歐巴」，見面前，該男要求女子要先到超商購買1萬7千元的點數當保證金，才能讓他跟公司請假，而這樣的謊言女生居然全信了，還好員警第一時間發現，並說交友是面對面吃飯，不是買點數，才打醒這場戀愛夢。

警方指出，23日晚上6時50分，岡山分局燕巢分駐所副所長王永豐至超商購買晚餐時，看到一名女子正要購買1萬7千元的遊戲點數，覺得這一定有問題，立刻上前進一步詢問。一開始陳女還謊稱，是自己為了玩線上遊戲才購買點數，但面對警方接二連三的提問，陳女慌到支支吾吾，甚至神情緊張，最後坦承自己是使用交友軟體與男網友聊天，並邀約晚間吃飯見面。

▲警方向陳女說，交友是大家面對面出來吃飯，不是買點數。（圖／讀者提供）



陳女向警方表示，會買點數是因為今年9月在交友軟體中認識了「凱文」，因男子照片十分陽光且帥氣，散發出一股「韓系歐巴」的魅力，令少女很是著迷，該男自稱為經理，為了安全起見，請她先到超商購買點數以作為保證金，才可以和經紀公司請假並和她見面約會，甚至要求陳女翻拍身分證正反兩面照片上傳，保證她是真心交友不會搗亂。

警方聽了說，「交友是大家面對面出來吃飯，不是買點數」，還好在警方及超商店長不斷向少女勸說並舉出相關詐騙手法讓陳女了解，陳女才取消購買遊戲點數念頭，成功攔阻詐騙。

警方再次呼籲，網路交友無法辨別身分真偽，請勿輕易提供個人資料，如出現網友要求「購買點數」及「轉帳匯款」等語，建議應即撥打165反詐騙專線或110報案專線查證，以免上當受騙，否則將損失辛苦積蓄，後果得不償失。