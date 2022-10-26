法官偷吃法官「高頻率開房」　親密簡訊曝！學妹變小寶貝要價450萬

▲高等法院梁姓型男法官遭控與桃園地院鄧姓人妻法官婚外情，2人相約赴北美館看展，梁男已以450萬元和解。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

高等法院梁姓型男法官與已婚的桃園地院鄧姓女法官捲入婚外情案，本刊調查，鄧姓女法官的林姓丈夫是從妻子的手機LINE對話紀錄，發現她與型男法官關係曖昧，原本是以學長、學妹相稱，後來變成小學妹、我的學妹，到親愛的學長、小寶貝，雙方的對話中出現「親一下」「早安親親，給你抱抱」「想念你的聲音」「想念你的手，下次再揉揉你」等語，從對話內容中還知悉他們曾互贈杯子、圍巾等禮物。

鄧姓女法官的林姓丈夫是竹科工程師，他去年發現妻子與梁姓型男法官傳曖昧訊息後，找新竹律師林殷竹協助，打算提告，去年7月間，律師突然在臉書發文，把整件婚外情點破，文中提及「一個司法官約會、喝咖啡、開房間頻率之高超乎我的想像」，由於閱讀權限設為公開，馬上被截圖在司法圈廣傳，因文中提到地點及人名，2位被指涉婚外情的法官立即被比對出來，律師也隨即鎖文。

▲高院梁姓男法官是法界明日之星，在桃園地院任職時曾至校園宣導國民法官新制。

此外，林殷竹還貼另一篇千字文嗆梁姓法官，開頭就寫「跟庭上報告…我就在這開地球直說了，首先，也是最要緊的，我的起訴狀寫好了，已掃描私訊給屢次傳話給你的朋友，你和另一位長官可以有一個禮拜時間考慮我們的和解條件，保全你們作為執法人員的名聲。」文中還提及：「根據我在家事庭這小圈圈執業多年的經驗，當這份書狀送到法院的那一天起，無論這個案件我們是贏是輸，二位的職涯與人生，將面臨的質疑與挑戰…勿意氣用事。」

▲鄧姓女法官（圖）手機遭丈夫解鎖後，她與梁男互傳的曖昧訊息因此曝光。

貼文一出，梁姓法官火速找林殷竹律師，表達要與鄧姓女法官的丈夫談和解。依過往案列，若以侵害配偶權為由訴請賠償，判決金額約在30萬元左右，不久前「最美性學博士」許藍方遭控涉婚外情，判賠金額50萬元已算頗高，但最後型男法官在今年7月間以450萬元和解，則屬天價，並一次付清。

▲遭控外遇的梁、鄧二名法官是在法庭上相識。

知情人士指出，女法官的林姓丈夫原本期盼在和解後，妻子能回歸家庭，沒想到最後還是向法院訴請與夫離婚，女法官的丈夫最近向親友及律師求助希望能討回公道，由於他與梁姓法官和解時簽有保密條款，若對外揭露此事，將會被梁姓法官提告索討鉅額違約金，不少人勸他好好與妻子談，以免賠了夫人又折兵，還要為官司傷神。

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