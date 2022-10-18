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社會 社會焦點 保障人權

台灣奸商賺爆金正恩！照片曝光　5手法被美國制裁

 聯合國安理會在2016年3月宣布對北韓發動一系列的經濟制裁。（翻攝UN Photo Eskinder Debebe）

▲ 聯合國安理會在2016年3月宣布對北韓發動一系列的經濟制裁。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

聯合國決議經濟制裁北韓，但不肖商人為了謀取暴利，不惜冒著被逮風險，在公海進行黑市交易，除了軍火掮客居間穿梭引薦走私油輪賣油及武器，北韓也甘願花上比市價翻倍的價碼大肆買油或各項軍備物資，即便美國透過高科技監控，但油商撈很大，為了暴利，殺頭的生意還是有人做。

美方擴大追查海洋飛馬號的航跡後，發現實際船東是新加坡籍的貿易商人郭記成（Kwek Kee Seng），清查郭的背景又查出，他曾在2019年2月承租越南籍油輪「VIET TIN 01」，駛抵高雄港外海，再透過管道輾轉聯繫住在高雄、經營船務代理的貿易商人陳詩煥，協助處理VIET TIN 01油輪在高雄港外海的補給作業。

之後，VIET TIN 01油輪完成補給，隨即在同月下旬駛往北韓南浦港外海，美方懷疑該船以接駁方式，非法卸載2千噸油品給北韓油輪，因此將郭記成牢牢盯住，並進而獲悉陳詩煥的角色。

 美國FBI近來通緝新加坡籍貿易商郭記成（圖），懷疑他與台籍共犯陳詩煥，利用假交易將油運至北韓牟利。（翻攝FBI官網）

▲ 美國FBI近來通緝新加坡籍貿易商郭記成，懷疑他與台籍共犯陳詩煥，利用假交易將油運至北韓牟利。

美方盯上陳詩煥後，發現他在2019年8月間仿效郭記成的手法，找人頭承租登記菲律賓船籍的C.P.47油輪，再裝載約3千噸的石油報關出港，實際上未抵達目的地，即在高雄港外海停泊，將油品偷偷卸給海洋飛馬號。

海洋飛馬號在高雄外海載滿油品後，陸續在同年9月至10月，多次在北韓平壤外海卸油給遭聯合國制裁的Saebyol號及另艘PaeK MA號，過程中，海洋飛馬號為躲避查緝，不但刻意在公海走走停停，還故意關掉AIS船舶自動追蹤定位系統，因此也一併被列為制裁對象。

美國司法部7日宣布新一波的經濟制裁，包括涉嫌資恐援助北韓的台籍油商陳詩煥也在列。（翻攝Google Maps）

▲美國司法部7日宣布新一波的經濟制裁，包括涉嫌資恐援助北韓的台籍油商陳詩煥也在列。

綜觀郭記成與陳詩煥運油北韓的手法包括5大招，首先是找人頭租油輪，其次是找配合貿易商購買油品，然後雙方約在公海接駁，報關文件全都造假，第三是透過地下匯兌交易完成買賣，第四則是出海前一刻將船舶的英文名字塗掉，甚至一出發就關閉AIS追蹤定位器，避免行蹤曝光，第五則是選在夜晚，在北韓外海駁油卸貨。

美國全球鷹無人機曾拍下北韓利用船舶對船舶方式，在公海接駁黑市油品（圖），而後改為深夜運油仍被衛星蒐證。

▲美國全球鷹無人機曾拍下北韓利用船舶對船舶方式，在公海接駁黑市油品，而後改為深夜運油仍被衛星蒐證。

不過，國際海事組織（IMO）編號如同身分證，為船舶、註冊船東和管理公司所使用的唯一識別碼，目的在於提高海事安全及減少海事詐欺，1996年1月1日起，所有船舶都須使用國際海事組織編號，編號用於識別船舶，不會隨著船東易主、註冊國或名稱發生變化而改變，因此船舶證書必須有IMO編號。

魔高一尺，道高一丈，美方透過間諜衛星的夜視功能，查出運油船隻識別碼，進而掌握實際船東，一舉瓦解北韓在黑市買油的網絡。

北韓狂人金正恩近來頻頻試射導彈，破壞東亞區域穩定，遭聯合國及美國制裁。（翻攝朝鮮中央通訊社KCNA）

▲北韓狂人金正恩近來頻頻試射導彈，破壞東亞區域穩定，遭聯合國及美國制裁。

此外，本刊也透過管道找到遭檢調約談的洗錢被告Ｌ小姐，她婉拒受訪，但友人出面代她喊冤，表示檢調在1年前曾發動約談，主嫌陳詩煥被約談後遭收押，後來交保，辦案人員懷疑買賣油品的金流涉及假交易，但Ｌ小姐對過程並不清楚，細節都由她的丈夫出面處理。至於相關案情，檢調以偵查不公開為由，不願表示意見。

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