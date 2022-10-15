19歲港女陳屍龍山寺！　死前25分鐘監視器曝「重覆1動作」

▲港女來台念大學，遭人發現陳屍龍山寺公廁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔子柔／綜合報導

北市萬華區龍山寺的清潔員，上月29日在女廁發現女子陳屍，警方查出死者為19歲港生鍾女，原先想草草結案，但鍾父強烈要求要看案發時寺內的所有監視器片段，發現鍾女死前25分鐘的舉動全被拍下。

鍾女來台就讀某科技大學，28日晚間從宿舍離開就沒有回去，29日在龍山寺尋短，警方見到她的屍體後，從她的隨身包包內發現兩張紙條，寫著「對不起，麻煩你們了，要清理很麻煩，對不起，請各位原諒我，請不要隨便跟靈界的人溝通」、「對不起，對不起」等語，最後由校方聯繫她在香港的家屬。

根據《香港01》報導，鍾父表示，台灣警方原先只想草草結案，未將所有監視器畫面給家人看，但他堅持要看到女兒2次進女廁間的25分鐘行蹤，最後發現，寺內有一個鏡頭對準廟堂，女兒從廁所出來後，就一直跪在廟堂擲筊，最後情緒崩潰大哭，衝回廁所就沒有再出來，讓鍾父和鍾母看得痛徹心扉。

警方勘查現場發現，廁所內並沒有打鬥痕跡，也沒有外力介入的跡象。據《ENews》報導，民俗專家江柏樂從新聞消息來判斷，認為女子生前可能「卡陰、卡煞」，而且選擇在龍山寺結束生命「真的太傻」，江柏樂解釋，不要以為在寺廟輕生就能跟隨神明修行，這在民俗上根本是犯了重罪，「褻瀆神明」恐會被打入枉死城而遭受懲罰。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995