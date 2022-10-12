走進超商就變笨！　「極致公主病」2行徑讓店員火大

▲店員不滿被顧客要求幫忙夾茶葉蛋。（資料圖／記者姜國輝攝）



記者崔子柔／綜合報導

「不懂為什麼一大堆客人進小七門後就開始無腦」，一名超商店員氣憤表示，她一天碰上兩組讓她不能理解的客人，一個不願意自己夾茶葉蛋，一個不願意自己夾熱狗，「請問到底知不知道自助區的意思是什麼啊？」

該名店員10日在臉書社團「爆怨公社」發文表示，第一組客人拿了2個三角飯糰後，詢問「是不是有送一顆茶葉蛋」，接著用不屑的語氣和眼神，說「茶葉蛋要自己夾喔？」讓店員超無奈，說當時客人很多，她根本離不開櫃檯，如果是小孩子要幫忙她一定會協助，但一個好手好腳的大人還這樣要求，「到底多麼公主？」

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▲先前不少超商因疫情規定要由店員拿取。（資料圖／記者姜國輝攝）



該名店員指出，第二組客人拿著一個大亨堡的麵包到櫃檯，問「大亨堡的熱狗要自己裝入袋子喔？」還露出自己不願意碰那些東西的眼神，讓她不滿表示，「請問到底知不知道自助區的意思是什麼啊！是多麼覺得自己是公主王子命啊」、「是覺得小七店員很閒嗎？」

文章吸引超過2千人按讚，網友則紛紛留言表示，「之前做過小7還有客人說要我幫他泡泡麵 」、「每間超商的門都有一個特殊功能：智商歸零」、「我會直接問客人說：需要幫妳吃嗎」，也有人說，可能是因為先前超商為防疫規定不能自取才會如此，「現在因為有些店可以自己動手，有些店不能，所以顧客詢問的意思，應該是確認該店的規定而已」。