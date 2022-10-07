百大茶行胡搞！大陸茶送越南「洗產地」再變台灣茶　查扣107噸

▲高雄百大茶行買大陸茶到越南，再運回台灣冒充台灣茶。（圖／記者許展溢翻攝）



記者許展溢／高雄報導

高雄岡山某知名茶行在南投名間設茶葉工廠，同時在大陸生產和經營茶葉生意，但竟從2016年12 月起，先由大陸公司收購負責生產並收購金萱、烏龍、鐵觀音等茶種茶葉後，再運到越南，接著加工並標註「產地為越南」，用洗產地手法，混充台灣茶販售，檢調展開調查後查扣107噸假茶，謝姓負責人則60萬元交保。

謝姓負責人茶行發跡南投松柏嶺，名號非常響亮，且有百大茶行名號，目前已是第四代。農糧署去年10月間到該茶行抽驗，經茶葉改良場鑑別為 「境外茶」，於是函轉橋頭地檢署，檢調今年9月29日及10月5日，到高雄岡山、南投名間鄉等地執行搜索，帶回被告被告，並扣押疑似違法輸入的中國茶葉共計5995箱，約107公噸。

▲▼謝姓負責人認定越南進口到台灣，海關不會阻擋。（圖／記者許展溢翻攝）



由於大陸茶葉屬海關進口稅則第9章所列的物品，也就是超過規定就算走私，於是該茶行先將茶葉轉到越南，再轉回台灣，在自家經營的茶莊內，混入台灣茶後重新包裝販賣圖利。

被告謝姓兄弟涉有妨害農工商罪嫌、詐欺罪嫌及懲治走私條，還有私運管制物品進口罪嫌，弟弟被檢方裁定30萬元交保，哥哥雖遭聲押，但法官認為無羈押必要，裁定60萬元交保。