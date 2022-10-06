23年前槍殺北聯幫主！威震董座涉500萬買凶殺人　又捲洗錢被聲押

記者黃翊婷／綜合報導

威震集團董事長吳明達被檢警查出涉嫌花500萬元買凶，找槍手射殺青山宮主委黃清源，因而被捕；沒想到進一步調查，發現他還涉及博弈、洗錢等案件，4日循線將人再次逮捕，檢方已在5日深夜向法院聲請羈押禁見。角頭出身的吳明達1999年間曾在台北市街頭開槍狙擊當時的北聯幫幫主唐重生，導致對方傷重不治，坐牢將近18年，沒想到出獄之後又捲入買凶殺人、洗錢等案件。

▲吳明達涉嫌買凶殺人，檢警4日發動搜查並逮捕吳以及其他共犯。（圖／記者邱中岳翻攝）

檢警調查，吳明達曾經向新北市李姓建商借款2000多萬元，事後陸續償還債務，但是李認為他沒有還錢，所以找上青山宮主委黃清源出面協調，結果談判破局，李位於泰山的住處以及萬華開發公司也遭到槍擊。

檢警在6月間掌握消息，得知吳明達疑似因為債務糾紛，開價500萬元要找殺手槍擊黃清源，沒想到手下找來的梁建偉、張修名收了50萬元訂金之後，遲遲沒有下手，最後把錢花光，擔心無法對吳交代，兩人乾脆帶著槍彈倒戈投靠黃，並坦承受到吳的指示要來暗殺黃。

檢警10月4日前往吳明達位於新北市淡水區的住處搜索，並將包含吳在內等相關人等逮捕；檢警懷疑，李姓建商的住處及公司遭到槍擊，不排除也是由威震集團在幕後主導。另外，由於吳明達還被查出涉及博弈、洗錢等案件，檢方5日深夜經複訊後，向法院聲請羈押禁見吳。

吳明達是角頭出身，因爭奪地盤等問題曾與北聯幫前幫主唐重生結怨，1999年5月27日兩人在台北市街頭狹路相逢，當街發生槍戰，導致唐中彈傷重不治，吳也因此被依殺人罪判刑入獄，坐了將近18年的牢才換得假釋機會；出獄之後他一改先前逞凶鬥狠的作風，樂善好施，希望能反轉形象，沒想到如今又因捲入買凶殺人、博弈、洗錢等案件被捕。