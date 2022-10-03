自創「8591氣球館」！夫妻檔笑氣賣到蘭嶼　警一舉查獲海量鋼瓶

記者陳韻如／新竹報導

航警局2021年間在各倉儲緝獲多起第四級毒品走私案，該毒品為咖啡包主要原料，航警局刑警大隊蔣姓大隊長除了向上溯源，並向下刨根追查毒品流向外，也立即報請新竹地方檢察署指揮偵辦。案經1年蒐證，警方分別在桃園市中壢及台東縣蘭嶼鄉陸續將6名網路販售集團成員查緝到案，並於楊梅區庫房內查獲笑氣鋼瓶139支、蛇頭濾嘴頭600個、氣球1200個、高級濾泡棉8包、果汁粉30公斤等證物，全案後續也將依法送辦。

▲桃園楊梅查獲笑氣鋼瓶分裝倉庫。（圖／民眾提供）

航警局歷經1年的跟監與蒐證，發現一對陳姓夫妻檔涉有重嫌，見時機成熟後分別在桃園市中壢區及台東縣蘭嶼鄉陸續將6名網路販售集團成員查緝到案，並在楊梅區租賃鐵皮庫房內，查獲笑氣鋼瓶139支、蛇頭濾嘴頭600個、氣球1200個、高級濾泡棉8包、果汁粉30公斤等證物。全案笑氣鋼瓶139支於今(3)日送往桃園市環保局保管，並依違反毒性及關注化學物質管理法移請桃園市環保局裁罰。

據了解，陳姓主嫌夫妻檔為躲避查緝，在楊梅工業區租下鐵皮工廠分裝笑氣，並僱用多名司機負責笑氣外送交易，並採輪班制，販售範圍遍布新竹、桃園地區，該集團更仿效「8591網路遊戲交易平臺」行銷聲量，自創「8591氣球館(24H)」提供客戶汽車旅館毒趴助興服務，也推出「VIP卡會員制」優惠方式吸引客源。航警局經長期偵監，掌握該販售集團倉庫及運作模式後執行搜索，並順利將陳嫌等人拘捕到案。

目前全國仍以防疫工作為重點，本局除全力貫徹執行國門防疫措施外，也加強邊境緝毒把關工作，再次呼籲，笑氣雖未被列管為毒品，但對健康有害，吸食笑氣可能會導致呼吸困難、胸悶、心臟缺血、嗜睡、腦部受損等症狀，嚴重也可能導致死亡，民眾切莫輕易嘗試，以免貽害終生。