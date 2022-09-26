碰！閃光號誌路口未禮讓　苗栗苑裡2車碰撞1翻肚

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮25日晚間一處號誌閃光路口發生碰撞事故，行駛在幹道的自小客被撞後4輪朝天翻覆，該車上4人有2名乘客受傷送醫，所幸沒有生命危險，雙方駕駛均未酒後駕車；警方研判，2車行經閃燈路口未按規定停、讓，是肇事主因。

▲苗栗苑裡25日晚間一處閃光號誌路口發生2車碰撞事故，其中一部4輪朝天翻覆，2人輕傷。（圖／記者蔡文淵翻攝）

苗栗通霄警分局苑裡分駐所於25日22時許接獲報案稱，140縣道與西南北一路口發生交通事故，員警趕赴現場發現是2部自小客車在路口發生碰撞事故，其中一部事故車輛4輪朝天翻覆在車道上，有2名乘客輕傷，救護車到達後送往苑裡李綜合醫院救治。

警方初步調查，25歲朱姓男駕駛自小客車搭載2名乘客，行駛西南北一路由南往北方向，與另一名28歲江姓男子駕駛自小客搭載3名乘客，行駛140縣道由西往東方向，2車在140縣道與西南北一路路口發生碰撞事故，碰撞後江男駕駛自小客車四輪朝天翻覆在車道上，也造成該車有2名乘客受輕傷。



處理員警現場勘查，雙方駕駛均無酒後駕車情事，而事故路口當時140縣道方向是閃黃燈，西南北一路行駛方向是閃紅燈號誌，通霄警分局表示，車輛行經路口遇有閃光黃燈號誌，應減速慢行，小心通過，遇有閃光紅燈號誌，應停車再開，讓幹線道車優先通行確保安全後，方得續行。警方研判這起事故可能就是未依規定停、讓，而詳細肇事原因及肇責仍待釐清。

▲▼苗栗苑裡25日晚間一處閃光號誌路口發生2車碰撞事故，其中一部4輪朝天翻覆，2人輕傷。（圖／記者蔡文淵翻攝）

