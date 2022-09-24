賀錦麗將訪日韓　討論台海和平穩定重要性

▲美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／路透社）

文／中央社記者江今葉華盛頓23日專電

美國副總統賀錦麗將前往日本、韓國訪問，並與日韓領袖舉行雙邊會談。美國資深官員表示，台灣議題將出現在與日韓的各種雙邊會議，強調台海和平穩定重要性，以及對中國近來在台灣周邊行動的擔憂。

白宮日前宣布，賀錦麗（Kamala Harris）將率團在9月25至29日前往日本東京和韓國首爾訪問，會見日韓官員。期間將出席東京時間27日舉行的前日本首相安倍晉三國葬，代表美國政府哀悼這位7月間為候選人站台時遭槍殺的前首相。

美方資深官員今天在電話背景簡報中指出，賀錦麗此行除了參加安倍國葬外，也將重申美國在日益複雜的安全局勢下對盟友的承諾，並深化在印太地區的總體參與。

此次是賀錦麗繼去年8月下旬前往越南與新加坡訪問後，再度造訪亞洲。

官員指出，賀錦麗將在26日與日本首相岸田文雄舉行雙邊會談，預計將觸及美日同盟與一系列區域和全球議題，包括維護台海和平穩定與促進自由開放印太地區的重要性。此外，賀錦麗也將利用機會，與日本半導體企業高階主管舉行會談，討論供應鏈與投資議題。

賀錦麗隨後將轉往韓國訪問，預計29日與韓國總統尹錫悅舉行雙邊會晤，除了討論美韓同盟、北韓威脅外，台海和平穩定的重要性也將是會談的主要議題。賀錦麗也將與韓國不同行業傑出女性召開圓桌會議。

這名官員在答覆媒體詢問時表示，可以預料台灣議題會出現在與日韓的各種雙邊會議上，「顯而易見的，這是最近的焦點」，美方已明確表達對中國近來在台灣及其周邊地區行動的擔憂。

官員指出，美方已清楚表明立場，其中之一是台灣作為夥伴與盟友的重要性，日本與韓國對台灣在區域深具信心，「我們與我們的合作夥伴極為一致」，這是賀錦麗與日韓領袖討論近來事態發展與未來方向的機會。

對於美國總統拜登日前再度公開表態願意協防台灣一事，這名官員重申美方立場表示，美國對台政策不變，美方維持一中政策，反對片面改變現狀。

拜登接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）專訪時，被問及若中國武力犯台，美軍是否會出兵協防台灣時果斷回答：「會，若發生前所未有的攻擊（unprecedented attack）。」

這是拜登上任以來，第4度公開表態如果台灣遭受中國攻擊，美軍願意協防台灣，也再次引發外界關注美國的台灣政策是否作出調整。