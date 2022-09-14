新竹女遭囚凌虐6天！見警秒曝：要去泰國工作　8人蛇遭逮下場慘爆





▲新竹市警方日前偵辦一起行車糾紛引起的槍砲案件，意外救出遭關押準備賣到泰國的女子。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹檢警8月15日偵辦東區一起暴力行車糾紛，意外搜出一名20歲女子遭拘禁準備賣往泰國。檢警進一步追查，發現3名嫌犯另外涉及人口買賣。檢方陸續傳喚訊問8人後，認定涉嫌人口買賣、略誘、妨害自由及傷害等罪，向法院聲請羈押禁見，而歷經1個月的偵辦，檢方今日偵結，將8人起訴，並請從重量刑。

新竹東區8月15日凌晨4時許一起行車糾紛，衍伸出32歲何男、30歲張女及29歲葛男持棍棒、空氣槍砸車逃逸。警方獲報後立即展開搜索、拘提3人租屋處，卻意外發現還有一名全身是傷的20歲女子被拘禁。

女子當時見到檢警，便立即表示，自己即將到泰國賺錢，警方驚覺有異，一查之下才發現何、張、葛恐涉及人口販運，同屋內還有27歲吳男、27歲張男、27歲陳男3名共犯。檢警依人口販運防制法、刑法買賣質押人口、移送被略誘人出國、妨害自由、傷害等罪嫌重大，且有反覆實施同一犯罪之虞，向新竹地院聲請羈押禁見獲准。檢方事後擴大偵辦，又陸續逮捕兩名犯嫌，全案今日偵結，8名犯嫌均被提起公訴，並請從重量刑。

▲受害女子人生中第一本護照，竟差點讓她成為人口販運集團手中的「豬仔」。

據了解，被害女子因輕度智能不足在台尋求工作屢屢碰壁，透過友人介紹「可以到泰國工作賺錢」才被誘騙過去，她被關在小房間6天，期間因為想回家、不配合又哭鬧，被幾名犯嫌以掃把、皮帶、皮鞭輪流鞭打，身體多處有皮外傷，不過女子因隔代教養，從小與爺奶一起住，這失蹤的6天並無其他家人報案失蹤，若非這起行車糾紛，女子恐被「空運」得逞。