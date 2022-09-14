11人颱風天闖綠島柚子湖管制區「觀浪落海」　消防局怒開罰！

▲綠島柚子湖落海事件頻傳。（資料照／記者楊漢聲攝，下同）



記者許力方／綜合報導

梅花颱風路過，為台灣帶來強風暴雨，綠島柚子湖卻出現有人冒險觀浪！台東縣消防局綠島消防隊於12日接獲報案，緊急派員前往搶救，將遭浪襲落海的2位民眾、1名海巡人員順利救上岸，所幸全員僅輕微擦挫傷、無大礙，不過事後消防局針對張姓民眾等11人在海警期間擅闖管制區戲水違反規定裁罰，最高可罰25萬元。

消防局指出，12日下午4時18分接獲海巡署綠島安檢所報案，指綠島柚子湖有2位民眾及1名海巡人員遭浪襲落海受傷，人已上岸。救災救護指揮中心立即派遣綠島消防分隊前往執行救護勤務，所幸人員皆順利平安獲救僅有輕微擦挫傷。

現場張姓民眾等11人於梅花颱風海上警報期間，管制區域-柚子湖礁岩區岸際戲水，已經違反台東縣府今年9月11日公布的管制區限制公告相關事項，以及違反《災害防救法》第30條相關規定，將由海巡署蒐集相關事證函送縣府予以裁罰，依法可處5萬元以上25萬元以下罰鍰。

台東縣府再次呼籲，請民眾於颱風來襲期間，不得進入公告管制區域從事登山、健行、溯溪、戲水、觀浪、垂釣及捕魚等活動，並配合縣府各項預防性管制措施，非必要避免外出，在家進行防颱整備，才能保障自身安全。