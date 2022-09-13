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蔣萬安談願景遲疑4秒　顏若芳、趙怡翔：他不知選市長要做什麼

▲▼主持人王偉忠、國民黨台北市長參選人蔣萬安。（圖／翻攝自中廣流行網 i like radio YouTube）

▲主持人王偉忠、國民黨台北市長參選人蔣萬安。（圖／翻攝自中廣流行網 i like radio YouTube）

記者陶本和／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安近日接受節目主持人王偉忠專訪時，被問及當選後要做的優先工作，他遲疑了4秒，被王偉忠以「你要想嗎？」緩頰。對此，民進黨「湧言會」成員、議員參選人趙怡翔、顏若芳13日都發文質疑，他把送分題變失分題，展現他沒有願景也沒理想，根本不知選上市長要做什麼。

國民黨台北市長參選人蔣萬安12日接受主持人王偉忠專訪，被問及若當選台北市長要做的3件事，但只見蔣萬安想了約4秒鐘，被王偉忠質疑「你要想嗎？」接著才公布3件事情，包括上任後要先走訪北市府公務員和清潔隊、走訪商圈市場，以及規劃設置智慧電桿。

對此，無黨籍參選人黃珊珊13日公開受訪時，被問及蔣萬安上節目，被問及上任市長後優先要做的事，結果遲疑一事表示，「這是一個輕鬆的節目，不用這麼緊張，又不是質詢（行政院長）蘇貞昌。」

「湧言會」成員、議員參選人趙怡翔則說，蔣萬安沒備妥回答，遲疑了4秒鐘，還被主持人以「你要想嗎」來緩頰，這就帶到蔣萬安最核心的問題，他根本不知道選上台北市長要做什麼事。

趙怡翔表示，蔣萬安選舉似乎是為了滿足自己、家族及黨派，但未包括台北市民的利益在內。他認為，蔣萬安的4秒鐘停頓時間，將「送分題」轉成為「失分題」，充分展現他沒有願景，也沒有理想，提不出具體讓市民有感的主張與政策。

顏若芳也表示，蔣萬安受訪被主持人問到當選後最想做的3件事遲遲講不出來，連主持人都驚嘆問到「你還要想喔？」她說，蔣萬安當了一輩子公子，永遠都是別人在幫他「想一下」，遇到需要臨場反應、要自己想的場合時，反而招架不住，無能與無知盡顯無遺。

顏若芳表示，蔣萬安做了6年立委到現在選台北市長，對台北市政依然一無所知、沒有藍圖，根本就是國民黨的選舉機器而已，整天拿血統招搖撞騙，「國民黨愛吃皇親國戚這套，台北市民可不吃」。

對於受訪時遲疑一事，蔣萬安受訪時也有表示，昨天談到很多國際友人可以去的地方，不只是過去大家喜歡的故宮、國父紀念館、中正紀念堂，還有造訪大稻埕體驗台北過去百年繁華，到赤峰街體驗過去汽車零件五金行與現在的獨立照相館、文藝氣息小店。

蔣萬安也補充，會帶外國友人到萬華體驗宮廟文化，包括青山宮、龍山寺，還有到北投泡溫泉、到陽明山看海芋、繡球花吃野菜，甚至到文山區的貓空品嚐茶文化，或是到條通體驗在地文化，這些都是歡迎國際友人來台北體驗各種不同的小旅行。

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