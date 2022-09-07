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日本人最愛「天才IT」唐鳳客串演出！文總前進東京宣傳片曝光

▲文總TAIWAN PLUS「台灣吉日」生活節宣傳片，邀請「AKB48 Team TP」10位成員、唐鳳等演出。（影／文化總會提供）

記者林育綾／台北報導

文化總會將於今年9月中前進日本東京，舉辦睽違3年的TAIWAN PLUS「台灣吉日」生活節，今（7）日公布的宣傳影片中，不僅有日本旅客對台灣最嚮往的鳳梨水果攤、芒果冰、古早味蛋糕、傳統市場、霞海城隍廟⋯等全都入鏡，還特別邀請高人氣的「AKB48 Team TP」10位成員等人演出，影片最後更藏最大彩蛋，請到在日本人氣超高的「天才IT大臣」唐鳳客串演出。

▲▼文化總會公布TAIWAN PLUS「台灣吉日」生活節宣傳影片。（圖／文化總會提供）

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▲▼文化總會公布TAIWAN PLUS「台灣吉日」生活節宣傳影片，日人最愛的台灣元素都入鏡。（圖／文化總會提供）

▲▼文化總會公布TAIWAN PLUS「台灣吉日」生活節宣傳影片。（圖／文化總會提供）

文總今日在facebook、IG、twitter等社群平台，同步公布名為「好想見你」的影片，宣傳今年TAIWAN PLUS「台灣吉日」生活節，影片不僅使用在日本有上億點閱的國民歌曲〈ヘビーローテーション〉的台版〈閃亮的幸運〉作為配樂，更邀請曾多次受日方邀請透過視訊出席座談會及跨海授課的唐鳳來客串片尾彩蛋，用日語向日本朋友說，「視訊不錯，真正見面更高興！」

▲▼文化總會公布TAIWAN PLUS「台灣吉日」生活節宣傳影片。（圖／文化總會提供）

▲▼文化總會公布TAIWAN PLUS「台灣吉日」生活節宣傳影片，日人最愛的台灣元素都入鏡。（圖／文化總會提供）

▲▼文化總會公布TAIWAN PLUS「台灣吉日」生活節宣傳影片。（圖／文化總會提供）

文總表示，拍攝這部宣傳影片，主要除了宣傳9月中旬的生活節，邀請日本朋友蒞臨會場，其實更重要的是希望能代表台灣民眾，對因疫情而許久未見的日本朋友，傳達由衷的想念以及對彼此的祝福。

工作人員透露，從數個月前文總秘書長李厚慶就時常找機會向日本友人及日媒探詢，「你們喜歡台灣的誰？」、「台灣的什麼東西最吸引你們？」最後從許多線索中，找出芒果冰、古早味蛋糕、鳳梨、鹹酥雞、夜市、月老廟、AKB48 team TP等最大交集的關鍵字。

其中幾乎所有日人異口同聲提到的超人氣人物，就是唐鳳，經過邀請及協調行程，終於獲得同意，拍攝當天更一鏡就完成，讓導演及攝影驚呼太迅速，全程不到30秒就收工。

▲▼文化總會公布TAIWAN PLUS「台灣吉日」生活節宣傳影片。（圖／文化總會提供）

▲影片最後更藏最大彩蛋，請到在日本人氣超高的「天才IT大臣」唐鳳客串演出。（圖／文化總會提供）

另外，影片搭配許多日本朋友家喻戶曉的熟悉旋律，吸引日本觀眾的目光，演出者除了文總同仁及民眾外，還邀請到AKB48 Team TP的鄭妤葳、羅瑞婷、劉語晴、高云珏、邱品涵、李佳俐、藤井麻由、蔡依柔、王逸嘉、張法法等10位成員參與演出，入鏡者分別以日語說著「好久不見」、「好想見你」、「九月上野見」。

▲▼文化總會公布TAIWAN PLUS「台灣吉日」生活節宣傳影片。（圖／文化總會提供）

▲▼入鏡者分別以日語說著「好久不見」、「好想見你」，傳達台灣對日本思念的友情。（圖／文化總會提供）

▲▼文化總會公布TAIWAN PLUS「台灣吉日」生活節宣傳影片。（圖／文化總會提供）

文總今年TAIWAN PLUS「台灣吉日」生活節，將於9月17、18日在東京上野公園舉辦，匯集包括流行音樂、傳統藝術、文化展演、地方政府、文創設計與農業等產業，逾70組台灣品牌的團隊共同前進東京，由初耳 / hatsumimi團隊協助市集策展及對日宣傳協力。

同時也與東京誠品生活日本橋合作，拓展包括座談及展覽的第二主場；並邀請高雄流行音樂中心製作「台灣自由式」演出，邀請樂團滅火器等8組創作人登台，唱出台灣自由社會孕育出的多元文化。

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